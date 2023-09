La vittima, 53 anni, è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Taranto, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Donna muore annegata nella piscina di casa a Crispiano

Tragedia nella notte a Crispiano, in provincia di Taranto. Una donna di 53 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – è morta annegata nella piscina di casa, una villa in campagna, dove viveva con il marito. Sarebbe stato proprio l’uomo, come riferisce Today, a trovare il corpo esanime della moglie in acqua, poco dopo le 2.30 di notte. Allertati i soccorsi, la donna è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è deceduta poco dopo.

Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Crispiano. La salma della 53enne è stata sequestrata e affidata all’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico, per chiarire causa e modalità del decesso.