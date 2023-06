Tragedia in Calabria, trattore si ribalta: deceduto un 14 enne

By

Drammatico incidente in provincia di Reggio Calabria. Un ragazzo di 14 anni, all’insaputa dei suoi genitori si è messo alla guida di un trattore e poco dopo si è ribaltato e lo avrebbe travolto. L’adolescente a causa delle ferite riportate è deceduto poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione il 14 enne avrebbe preso le chiavi del mezzo meccanico e si sarebbe messo alla guida. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per prendere i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Il drammatico incidente con il trattore

Tragedia in provincia di Reggio Calabria a causa di un trattore. Un ragazzo di 14 anni residente a Laureana di Borrello è deceduto dopo essersi messo alla guida del mezzo meccanico. Poco dopo il veicolo agricolo si sarebbe ribaltato e avrebbe travolto il giovane.

La vittima si chiamava Vincenzo Cordi e secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe preso le chiavi del trattore a insaputa dei suoi genitori, quest’ultimi conosciuti in zona poiché gestiscono un agriturismo in contrada “Barbasano”.

Il 14 enne subito dopo il violento incidente sarebbe deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per prendere i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Tragedia simile anche in Campania

Dopo l’incidente in provincia di Reggio Calabria che ha scosso l’intera comunità di Laureana di Borrello per il decesso di Vincenzo Cordi, un ragazzo di soli 14 anni che la settimana scorsa avrebbe sostenuto gli esami di terza media, poche ore fa una tragedia simile si è registrata anche nel capoluogo campano.

A perder la vita un uomo di 66 anni il quale si trovava a bordo del suo trattore intorno all’area del terreno di sua proprietà in provincia di Benevento. Il corpo è stato ritrovato dai soccorritori solamente nella tarda serata di ieri dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme e preoccupati per non avere sue notizie da ore.

Secondo una prima ricostruzione, il 66 enne era al lavoro in un terreno agricolo, quando il mezzo si sarebbe ribaltato finendogli addosso. Vigili del fuoco, carabinieri, soccorritori del 118 e medico legale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per prendere i rilievi e per constatare il decesso dell’uomo, ritrovato privo di vita.