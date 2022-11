Tragedia a Bologna: anziano muore investito da un Frecciargento

Un uomo anziano è stato investito a Bologna, colpito in pieno da un treno Frecciargento mentre tornava dal supermercato.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Secondo i primi dettagli emersi, l’uomo stava attraversando i binari in prossimità di un passaggio a livello.

Uomo investito da un Frecciargento

Ci troviamo di fronte all’ennesima tragedia in cui c’è una vittima delle ferrovie, stavolta a essere travolto da un treno ad alta velocità è stato un anziano di Bologna che stava attraversando i binari al ritorno dal supermercato.

L’uomo si trovava nei pressi di un passaggio a livello all’altezza di via Zanardi quando, intorno alle 8 della mattina del 17 novembre, cercava di passare dall’altra parte di binari.

Centrato in pieno dal convoglio che transitava sulla linea Bologna-Venezia, è morto sul colpo e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Nel luogo della tragedia che ha sconvolto la comunità del paese nel Bolognese, sono giunte diverse ambulanze del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo si era allontanato per andare ad un supermercato nelle vicinanze ma ovviamente i suoi familiari, che lo hanno visto uscire come faceva spesso, non credevano che non avrebbe fatto più rientro.

Le indagini

Anche la polizia è sopraggiunta con alcune volanti per controllare cosa fosse accaduto e inevitabilmente il traffico ferroviario ha subito dei disagi e dei forti rallentamenti.

Le indagini sono solo all’inizio ma gli inquirenti hanno già escluso la pista del suicidio poiché sono state ritrovate alcune buste della spesa vicino al luogo dove il treno ha colpito l’uomo.

La morte del residente bolognese potrebbe quindi essere dovuta a un errore di distrazione e probabilmente l’uomo credeva di poter attraversare tranquillamente in sicurezza, invece ha scelto il momento sbagliato e a fortissima velocità sopraggiungeva un Frecciargento.

Gli inquirenti si stanno concentrando ora su eventuali testimonianze e stanno verificando se in zona ci siano delle telecamere di videosorveglianza per capire i dettagli di questa tragedia.

Per consentire il trasporto della salma in obitorio è stato chiuso temporaneamente il tratto ferroviario, anche per consentire il corretto svolgimento delle indagini.

Come abbiamo detto, molti treni hanno subito rallentamenti, altri sono stati deviati e altri sono stati addirittura cancellati.

Per quanto riguarda il convoglio incriminato, ovvero l’8801 Venezia-Lecce, è arrivato a destinazione con 125 minuti di ritardo.