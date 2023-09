Traffico fuori controllo a Roma a causa del Giubileo: è caos nella capitale

A Roma si attende il Giubileo. Proprio per questo, negli ultimi giorni nella capitale vi è un caos senza precedenti. Tra lavori in corso, traffico e turisti spaesati, diviene sempre più difficile spostarsi velocemente all’interno della città.

Alle lamentele di residenti e turisti, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè risponde che l’amministrazione ha fatto tutto ciò che era in suo potere per migliorare la mobilità e che non possono essere fatti miracoli.

Il caos che si sta verificando negli ultimi giorni a Roma a causa del traffico

Roma è una delle città più caotiche d’Italia, ma in questi ultimi giorni la situazione sta diventando insostenibile. A quanto pare, a causa dei lavori in vista del Giubileo, la capitale è divenuta inaccessibile.

In particolare, il traffico intenso si è concentrato nella zona di Piazza Pia.

“Siamo abituati al traffico ma così è davvero difficile anche svolgere il nostro lavoro”.

Ha affermato un tassista romano.

I lavori nel tratto tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione sono iniziati lo scorso 22 agosto, questo proprio in attesa del Giubileo 2025.

Il comune ha stanziato circa 70 milioni di euro per il progetto e gran parte dei cittadini non approva tale investimento, in quanto esso non appare così utile al miglioramento della viabilità e soprattutto, attualmente sta creando diverse problematiche.

In ogni caso, l’amministrazione ha chiesto ai cittadini un po’ di pazienza.

“Ieri sera c’è stato un incidente proprio qui e per spostare le macchine hanno impiegato mezz’ora”.

Ha denunciato un altro cittadino.

I disagi dovuti al traffico, dunque, si sono estesi, non solo all’ambito della mobilità, ma anche a quello medico. Infatti, all’Ospedale Santo Spirito in Sassia, l’ambulanza a causa del traffico ha impiegato un bel po’ prima di poter ripartire.

I cambiamenti nella zona e la risposta dell’amministrazione

A questa enorme situazione di disagio, come riportato da Adnkronos, ha immediatamente risposto l’amministrazione capitolina.

“Il traffico purtroppo nessuno se lo inventa e nessuno lo toglie, quelle sono le strade con le quali ci dobbiamo confrontare”.

Ha affermato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Aggiungendo che gli operatori monitorano la situazione costantemente, circa ogni due ore.

Intanto, questa situazione ha riportato enormi cambiamenti alla viabilità della città.

Con la chiusura di piazza Pia, il Ponte Vittorio Emanuele II è diventato a doppio senso di marcia. Da Piazza Adriana è stata aggiunta una svolta obbligatoria a destra. Questo ha ovviamente apportato delle modifiche anche ai percorsi dei mezzi pubblici, a partire dai percorsi degli autobus.

La situazione, dunque, è davvero preoccupante e sta divenendo sempre più ingestibile. Cittadini e turisti appaiono sempre più esausti a causa di tali circostanze.