Tra Schlein e Conte prove di alleanza in Molise (ma con comizi separati)

I leader della sinistra si sono incontrati informalmente in Molise per dare sostegno a Gravina. Aperitivo a favore di telecamere, poi i comizi separati.

Incontro al bar, per un aperitivo a Campobasso, tra i leader della sinistra che hanno rinnovato la loro fiducia e sostegno al candidato Gravina. Schelin e Conte ancora insieme, con Fratoianni e il candidato davanti alle telecamere: “Dialogo con il PD lo considero quasi naturale, l’alleanza non è un’eccezione”.

Elly Schlein e Giuseppe Conte insieme in Molise: aperitivo informale a favore di telecamere

Un incontro informale, certamente non convenzionale, anche se per vedere il leader del Pd con un aperitivo in mano bisogna ritornare al 2020 e a quel Zingaretti che provava goffamente a esorcizzare nelle prime fasi della pandemia. Ma torniamo al presente, stendendo un doveroso velo pietoso.

Si sono incontrati Giuseppe Conte ed Elly Schlein, tra fotografi, videocamere e tantissime riprese insieme al candito del Molise Roberto Gravina e ancora, al leader di Sinistra Italiana Fratoianni. Ma iniziano ad essere tante le occasioni in cui i numeri uno di Pd e M5S si mostrano insieme. L’ultima era stata il corteo a Roma contro la precarietà, dove Schlein a sorpresa aveva preso parte della manifestazione per dare sostegno all’evento organizzato dai pentastellati.

Dunque, quello che emerge, e che si vuole fare emergere visto il vertice non certo blindato, è adesso l’ostentazione dello spirito di squadra. Lo ha assicurato lo stesso Conte, anche se il motivo di cotanta semplicità è ben chiaro: l’unità di intenti nella sinistra non va oltre al Molise (per il momento). A scanso di equivoci dunque, anche se ormai è sotto gli occhi di tutti, passi avanti sono stati fatti dopo il gelo dello scorso anno.

Nel Molise, appunto, dove Pd e il Movimento sono dalla parte di Gravina con Verdi-Si, Socialisti e liste civiche. Ma Giuseppe Conte rimarca la volontà di collaborare con i democratici sul territorio quando ci sono presupposti adeguati: “L’alleanza con il Pd non è un’eccezione, il dialogo con il Pd lo considero quasi naturale“. Gravi, sindaco di Campobasso del resto è un pentastellato, e dunque è il partito di Elly Schelin che in questo caso “viene in aiuto” di quello dell’ex premier.

Dopo l’aperitivo comizi separati

Dopo l’aperitivo il leader del Movimento ha tenuto un comizio a Campobasso senza i “momentanei” alleati. Elly Schelin invece si è recata a Termoli dove in programma c’era un incontro pubblico. Non sono queste le ultime volte che probabilmente rederemo i due leader l’uno al fianco dell’altro.

Ancora Giuseppe Conte in uno dei suoi interventi infatti ha rinnovato la sua disponilita alla cooperazione tra Pd e Movimento. Il 30 giungo si terrà una manifestazione per il caro affitto organizzata dal Pd, con Conte che potrebbe ricambiare il favore per il corteo del precariato.

Poi il 13 luglio ci sarà un dibattito in Università a Roma, e il 14 e il 15 luglio il PD tornerà a Napoli contro l’Autonomia Differenziata, tema che sta molto a cuore a Giusepe Conte, che rappresenta in questo momento uno dei più ferrei oppositori.

Anche secondo Fratoianni l’incontro è stato produttivo. Il leader di Sinistra Italiana, intervenuto all’AdnKronos, ha detto di sostenere pienamente Gravina e che dopo l’aperitivo le sensazioni erano positive. Importante per Fratoianni essere “allo stesso posto alla stessa ora” per discutere delle iniziative: “Abbiamo perso una limonata insieme”.