Tra queste mucche si nasconde un gatto: solo se hai la mente sveglia riesci a vederlo

Presta particolare attenzione a questa immagine: sai che tra le mucche si nasconde un gatto? Solo se sei davvero sveglio riesci a individuarlo. Lo hai trovato?

Illusione ottica, perché si riesce ad ingannare il cervello facilmente

Nella immagine davanti ai tuoi occhi, ci sono delle mucche al pascolo. Eppure, se ti concentri, potrai scovare tra questi bovini anche un tenero felino. Tu lo hai già individuato? Ci troviamo ancora dinanzi ad un gioco di illusione ottica.

Il tuo cervello dovrà concentrarsi per poter trovare l’animale che a prima vista non appare visibile ma che ti assicuriamo è presente. Le illusioni ottiche sono uno stimolo per la mente. Esse consentono al tuo cervello di concentrarsi al massimo analizzando dettagli che a primo achitto possono sfuggire alla logicità della mente.

Capace di ingannare la nostra percezione, un’immagine ottica può talvolta fornire informazioni fuorvianti per il cervello e generare una ambiguità inclusiva che può essere diversa a seconda di chi l’immagine la guarda.

Nella foto che stai analizzando, è presente un gatto ma solo poche persone riescono a trovarlo. Chi individua il felino è senza dubbio una persona attenta e sveglia.

Dove si trova il gatto tra le mucche

Guarda che meravigliosa immagine bucolica. Davanti ai tuoi occhi vedi mucche al pascolo che si riposano su una distesa d’erba. Già solo guardare questo paesaggio naturale trasmette pace, serenità e tranquillità al cervello e al cuore.

Nella postcard che sottoponiamo alla tua attenzione, ci sono ben più di 10 mucche di colore marrone. Animali che per indole sono calmi e tranquilli, si muovono generalmente in gruppo. Che cosa stanno facendo? Probabilmente hanno appena finito di pascolare e stanno trovando un po’ di ristoro sul prato che tanto adorano.

Eppure ti diciamo che queste mucche in realtà non sono da sole. Sai che tra di loro si nasconde anche un gattino? Ebbene sì, c’è un felino insieme a questi bovini. Se guardi attentamente lo puoi vedere in maniera distinta.

C’è un dettaglio particolare che sicuramente attirerà l’attenzione del tuo cervello e salterà ai tuoi occhi. Hai a tua disposizione 20 secondi per trovare l’animale nascosto. Ti diciamo di guardare bene l’immagine e di analizzare ogni singolo dettaglio, in particolare gli angoli.

Attenzione però! Ecco per te un suggerimento: se non attivi al massimo la tua concentrazione ti sarà impossibile trovare il felino e affrontare questa sfida. Ti diamo un’ulteriore suggerimento: dopo aver guardato per bene questa immagine, concentrati in particolare sulla parte destra della fotografia. Potresti trovare forse più facilmente il piccolo intruso. Ci sei riuscito oppure no?

La soluzione al quiz visivo

Ti diamo ragione. Individuare il gattino in questa immagine non è cosa assolutamente semplice, farlo poi in 20 secondi è ancora più difficile. Le statistiche ci dicono che soltanto il 3% degli osservatori hanno trovato l’animale nascosto tra i bovini.

E tu, ci sei riuscito? Sicuramente la presenza di queste mucche così imponenti distoglie l’attenzione da ogni dettaglio. Eppure, se ti concentri, vedrai che trovare il gattino non è poi così complicato.

Certo, inizialmente l’immagine può destare confusione. Avrai guardato forse in ogni angolo o parte della fotografia ma ti sembra che non ci sia nessun gatto? Ti stai sbagliando. Osserva meglio.

Dispiega ancora di più le tue facoltà visive e vedrai che un gattino balzerà dinanzi ai tuoi occhi. Hai visto dove si trova? Ebbene sì, il dolce felino è nascosto tra le mucche, al lato destro dell’immagine.

Se ci sei riuscito anche tu in 20 secondi o addirittura meno, significa che sei una persona davvero attiva e perspicace. Se invece non sei riuscito a trovare il gattino, non ti abbattere. Continua ad allenarti con i giochi di illusione ottica.