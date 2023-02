Tra queste foglie si nasconde un animale: hai capito dove? Non per tutti è facile

Tra tutte queste foglie hai capito dove si trova l’animale? Non è per nulla facile e sono pochissimi coloro che ci riescono in pochi secondi.

Le illusioni ottiche sono state studiate appositamente per spingere il cervello a lavorare su se stesso, arrivando a raggiungere degli obiettivi particolari. In realtà, nascono per studiare la mente umana e per comprendere quali siano le tante stanze a disposizione aperte o chiuse che siano. In questo caso, una illustrazione sta prendendo piede sul web: tra tutte queste foglie c’è un animale nascosto ma in pochi riescono a vederlo senza farsi distrarre da altro.

Illusioni ottiche: a cosa servono?

Le illusioni ottiche fanno parte della realtà di ognuno, soprattutto se si considera che ci sono disegni o foto che possono dare una sensazione diversa per ogni utente.

Sono utili per spingere il cervello a trovare una forma, a sfidarsi giorno dopo giorno sino a quando questo allenamento non porta a dei risultati. Ci sono persone predisposte alle risoluzioni di questi test, mentre altri cercano di trovare le soluzioni senza però concentrarsi a fondo.

Negli anni i test di questo tipo hanno preso piede anche sul web, trasformandosi in passatempi divertenti da fare con gli amici e i parenti. È divertente osservare come le persone percepiscano diversamente forme, colori e metodo di osservazione.

Quello di oggi è un test particolare che tutti stanno facendo sul web, con un animale nascosto in mezzo alle foglie autunnali praticamente impossibile da trovare.

Dove si trova l’animale nascosto tra le foglie?

A questo punto, c’è una foto che sta facendo impazzire il web per la sua particolarità. È apparentemente una illustrazione normale, con il classico fogliame autunnale che prende tutta la scena.

Eppure in mezzo c’è un simpatico animale che si è appoggiato in cerca di pace e relax. La difficoltà è medio alta, data non solo dalla forma dell’animale che non è grande o definita, ma anche per i colori che vengono usati. Tutti i toni scuri del marrone e del verde si mescolano insieme, tanto che il simpatico animale si possa mimetizzare tra le foglie.

Ci sono due categorie di soggetti:

Chi lo trova nell’immediato considerando che questo animale è in bella vista seppur mimetizzato. Queste persone non si lasciano influenzare dai colori, non badano ai troppi dettagli e vanno dritti verso la meta;

Chi non lo trova cercando di guardare foglia dopo foglia, perdendosi completamente tra i colori e distraendosi su ogni tipo di dettaglio.

Ma dove si trova l’animale? Prima di tutto vi diciamo che è una rana, dai colori similari a quelli delle foglie e che la risoluzione del test è la seguente:

Eccola lì, nel suo angolino pronta a fare due salti per raggiungere altri posti in cui curiosare. Non ci sono risposte sbagliate, ma solo la voglia di divertirsi e mettere il cervello sotto pressione sino al prossimo test.