Tra le città in cui si vive meglio al mondo c’è anche una italiana: proprio lei

È proprio questa la città in cui si vive meglio e spicca tra le altre nel mondo, che sono in classifica: unica e bellissima.

L’Italia è un Paese bellissimo e ricco di spot unici da vedere e vivere. Architettura, natura e storia si fondono con la tradizione per questo motivo è uno dei posti più visitati nel mondo. Secondo una classifica, c’è una città dove si vive meglio nel mondo ed è proprio italiana. Spicca tra le tante città che sono state elencate da esperti del settore. Ma dove si trova e qual è la regione che gode di questo posto meraviglioso?

Quali sono le città in cui si vive meglio nel mondo?

La classifica di Traveller Review Awards ha messo in prima linea tutti quei posti dove si vive meglio. Hanno valutato una serie di fattori molto interessanti che portano a determinare una città per la qualità di vita e non solo vacanza. La classifica viene stilata dal portale di prenotazioni noto Booking, grazie alle recensioni lasciate dai vari turisti. Ci sono più di 200 luoghi diversi e sparsi in ogni parte del mondo.

Ovviamente, non poteva mancare l’Italia essendo uno dei Paesi più visitati nel mondo per la sua bellezza e il suo ventaglio ricco di panorami differenti dalla montagna al mare.

In questo insieme di fattori, nella classifica spicca un posto italiano amato dai turisti ma che è anche bellissimo per viverci tutto l’anno. ù

La città italiana dove vivere: tra le prime in classifica

L’obiettivo primario di questa classifica, stilata da 11 anni, è quello di promuovere i luoghi che di norma sono considerati meno turistici ma bellissimi. Ci sono delle piccole perle conosciute, ma a volte tralasciate per dar spazio alle città maggiori.

Nella classifica stilata sulle città dove si vive meglio nel mondo, per il 2022, al primo posto c’è una città italiana in tutto il suo splendore. È Polignano a Mare, in Puglia. Questa meta marittima non solo viene scelta ogni anno da milioni di turisti, ma è anche un posto dove le persone si trasferiscono per viverci tutto l’anno.

È un bellissimo borgo sul mare pugliese, con il suo centro storico che sembra essersi fermato nel tempo. Gli scorci sul mare sono unici e la tradizione culinaria la fa da padrona. Un insieme di fattori che la rendono particolarmente apprezzata in ogni stagione e in ogni momento.

Se Polignano a mare è la prima in classifica, subito dopo si trova Hulien a Taiwan. I suoi panorami sono da cartolina ed è il posto perfetto per rilassarsi completamente. Poi c’è San Sebastian sul Golfo di Biscaglia, in Spagna.

Ci si sposta in Germania a Dresda, nota per il suo stile barocco e per i musei che incantano. Poi si parte per la Lituania, a Klaipeda, affacciata sul Mar Baltico con una storia e una tradizione che lasciano senza parole.