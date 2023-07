Tra i concorrenti del Gf Vip 8 ci sarebbero due personaggi molto noti

Non accennano a diminuire i rumor sul nuovo cast del Gf Vip 8. Ai nomi che già circolano se ne aggiungono ora altri due di personaggi molto noti al pubblico a casa. Entrambe donne di spettacolo, andrebbero a ingrossare le fila delle quote rosa, mentre sul fronte uomini ancora tutto tace (o quasi).

Tempi duri, questi, per il padrone di casa del Gf Vip, Alfonso Signorini, che sta cercando di mettere assieme un cast che appaghi sia il pubblico che segue da casa, che l’editore Pier Silvio Berlusconi, quest’ultimo deciso come non mai ad “estirpare” dai palinsesti Mediaset qualsiasi traccia di trash e volgarità. Addio, quindi, a influencer o prezzemolini social, i quali avrebbero di certo accolto a braccia aperte un invito del genere, e largo invece a nomi davvero conosciuti, desiderosi di mettersi in gioco, come, a quanto pare, quello delle due “vippone” che stando ai beninformati sarebbero a un passo dalla firma.

Gf Vip 8, altri due nomi si aggiungono all’elenco provvisorio

Da quanto è trapelato, pare che all’ad Mediaset sia stato presentato un elenco nelle settimane scorse con i nomi dei papabili concorrenti, ma Berlusconi l’abbia rispedito al mittente bocciando tutte le scelte. Un boccone amaro da buttare giù, visto che di veri vip intenzionati a chiudersi volontariamente per settimane e settimane nella casa ne sono rimasti proprio pochi.

Eppure, stando alle indiscrezioni lasciate trapelare da Alessandro Rosica, su Instagram noto come Investigatore Social, alcuni ci sarebbero ancora, e sarebbero a un passo dalla firma del contratto. Si tratta di Giorgia Venturini, ex naufraga in un’edizione dell’Isola dei famosi di qualche anno fa e dal 2020 conduttrice della trasmissione di Canale 5 dedicata alla moda X Style.

Quasi sicuro, sempre secondo Rosica, anche l’ex reginetta di bellezza e “professoressa” de L’Eredità Samira Lui. “Nuove provinate per il GF Vip. Che Dio ce la mandi buona, togli una e ne rimetti cento. Andiamo bene” ha scritto online l’esperto di gossip. Ma per due ingressi che sembrano quasi certi, ce ne sono tanti altri falliti.

Gf Vip 8, i nomi di alcune “vippone” date per certe e quelli bocciati

Alcuni giorni fa si parlava con insistenza, ad esempio, dell’ingresso nella casa di Cinecittà di Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, ma a quanto pare il suo nome sarebbe stato “cassato” da Berlusconi. Altri vip a cui è stato negato l’ingresso, poi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, entrambi già protagonisti dell’edizione 2022 dell’Isola.

Niente da fare, poi, per influencer o titolari di profili Onlyfans: a quanto pare l’amministratore delegato del Biscione non ne vuole più sapere e non vuole correre il rischio di una deriva trash come quella dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Via libera invece, a quanto pare, per ex corteggiatrici di Uomini e Donne e partecipanti a Ex on the beach.

Potrebbero poi varcare la famigerata porta rossa le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, la cantante Fiordaliso e la showgirl Justine Mattera, quest’ultima inizialmente bocciata dai vertici dell’azienda, ma in seguito reintegrata tra i possibili concorrenti della trasmissione.

Come detto, la quota rosa si arricchisce ulteriormente, mentre per ora, di papabili concorrenti maschi, non ce n’è traccia. Signorini riuscirà a trovare qualcuno entro i termini che si avvicinano inesorabilmente? Il Gf Vip 8 dovrebbe iniziare il prossimo 18 settembre, tra meno di due mesi, e il casting sembra ancora in alto mare.