Tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo c’è anche l’Italia: dove si è posizionata

Tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo c'è anche lei, la nostra splendida Italia. Ecco dove si è posizionata.

L’Italia non è solo tra i paesi più belli al mondo ma anche tra quelli con più persone ricche. Ecco, secondo una recente classifica, dove si posiziona il nostro Stivale.

Italia, non solo culla della storia ma anche terra del benessere

Non c’è classifica che tenga: tra i Paesi più belli al mondo c’è senza dubbio la nostra splendida Italia. Terra di arte, storia e cultura, patrimonio di bellezza e patria di monumenti senza tempo, il nostro Stivale continua ad essere tra luoghi più visitati e apprezzati.

Ogni giorno dell’anno, la penisola italiana pullula di turisti provenienti da ogni parte del mondo proprio per ammirare le meraviglie che pochi Paesi possono vantare. Cosa c’è di più bello che visitare in una giornata soleggiata il Colosseo? E a tuffarsi poi nel mare cristallino della Sardegna, per esempio, chi ci rinuncerebbe?

Bella in ogni stagione, l’Italia è quel luogo da vedere almeno una volta nella vita. Ma la nostra nazione non è solo culla della storia ma a quanto pare, anche terra del benessere. Ebbene sì, secondo una classifica che ha attirato l’attenzione mondiale, l’Italia è anche tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo. Curiosi di scoprire quale posto in classifica occupa?

La nostra nazione tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo

Qual è il Paese del mondo con più ricchi? Chi occupa il primo posto? Dove si colloca l’Italia? In questo contributo avrai una risposta a tutte queste domande che finalmente non sono più un mistero.

A questo proposito, viene in nostro soccorso una classica stilata da Forbes che lascia davvero di sasso. Sapete che cosa si evince da studi recenti? Che tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo c’è anche l’Italia. Analizziamo attentamente i dati.

Lo studio in questione ha preso in esame ben 77 Paesi del mondo, analizzando redditi, titoli di studio e professioni svolte da uomini e donne dai 18 anni a salire. Ecco cosa è venuto fuori.

Ci dispiace comunicarvi che, per quanto l’Italia sia nella lista tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo, non è però essa che occupa il primato. La nostra nazione è però al settimo posto con ben 64 miliardari. Sapete chi è l’uomo più ricco della nostra Italia? È lui, Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 38 miliardi di euro.

Sì, stiamo parlando proprio dell’amministratore delegato della famosa azienda dolciaria. Succeduto al padre Michele e al fratello Pietro, quest’ultimo deceduto prematuramente nel 2011, è insieme alla madre, Maria Franca Fissolo, tra le personalità più influenti e di spicco in Italia e nel mondo.

Se non c’è l’Italia al primo posto tra i 10 Paesi con più ricchi al mondo, allora chi è che ha questo primato? Svelato il mistero. La medaglia d’onore va agli Stati Uniti d’America. Proprio nella nazione a stelle e strisce ci sono più miliardari che in ogni altra nazione del mondo.

Qui ben 753 sono i cittadini miliardari. E l’uomo più ricco d’America chi è? È lui, Elon Musk, il famoso amministratore delegato della Tesla nonché proprietario di Twitter. Con un patrimonio superiore ai 204 miliardi, è tra gli uomini non solo più ricchi d’America ma del mondo. Seguono l’esempio di Elon Musk anche Tiger Woods e LeBron James che nel 2023, sempre secondo Forbes, entrano nel rango esclusivo degli extra miliardari.

Scopriamo ora le altre posizioni. Dopo gli Stati Uniti d’America e quindi al secondo posto, troviamo la Cina. Qui vivono ben 495 cittadini miliardari con un patrimonio netto di 1670 miliardi di dollari.

È Zhong Shanshan l’uomo più ricco della Cina, il fondatore e proprietario di una delle principali aziende che si occupa della produzione e del commercio delle bevande, la Nongfu Spring. Da qualche tempo, detiene anche quote di una azienda che si occupa della produzione di vaccini.

Al terzo posto si classifica l’India con 169 cittadini miliardari. Tra gli uomini più ricchi di questo continente c’è Mukesh Ambani, imprenditore petrolchimico con un patrimonio stimato a 83 miliardi di dollari.

Proseguiamo con la classifica. Al quarto posto troviamo la Germania ben rappresentata da Dieter Schwarz, il fondatore e proprietario della catena di supermercati Schwarz Group, con un patrimonio di 42 miliardi.

Al quinto posto c’è la Russia con Andrey Melnichenko, azionista della azienda di fertilizzanti più famosa al mondo, la EuroChem. Il suo patrimonio è stimato a 27,5 miliardi di dollari.

Alla posizione numero sei troviamo Hong Kong. Qui l’uomo più ricco porta il nome di Li Ka-Shing, azionista di maggioranza della società di telefonia CK Hutchison Holdings, che ha un patrimonio netto di 26 miliardi di dollari.

Al settimo posto abbiamo detto che c’è la nostra Italia mentre all’ottavo il Canada con David Thomson, presidente della Thomson Reuters, azienda specializzata in telefonia e comunicazione. Lui ha un patrimonio di ben 52 miliardi di dollari.

Al nono posto si colloca il Taiwan con James Ratcliffe, imprenditore di una famosa multinazionale, la Ineos, con un patrimonio di 17,2 miliardi di dollari. E all’ultimo posto chi c’è? Il Brasile, che tra i suoi cittadini più ricchi ha lei, Vicky Safra, filantropa e imprenditrice, con un patrimonio di 16,7 miliardi di dollari.