Totti, scoop: a poche settimane dal divorzio il grande annuncio con Noemi | Ilary distrutta

Ormai il gossip dell’estate sembrerebbe essere quello legato a Totti, alla sua separazione ma soprattutto alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Vediamo cosa è successo questa volta.

La storia tra il Pupone e Noemi Bocchi non sembra essere più tanto segreta e le persone non vedono l’ora di cogliere più dettagli possibili.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: la storia è ufficiale

Non è più un mistero: Totti e la sua Noemi Bocchi non hanno più voglia di nascondersi. Per la seconda volta, da quando ha ufficializzato la separazione, l’ex Capitano della Roma è stato pizzicato dai paparazzi sotto casa della bella Noemi Bocchi.

Poco dopo l’uscita della comunicazione ufficiale della separazione, infatti, Totti si era fatto cogliere dai paparazzi sotto casa di Noemi. Stavolta, la sua ultima apparizione, subito colta dai reporter di Chi in esclusiva, è stata lo scorso giovedì. Il Pupone si sarebbe recato presso l’appartamento di lei alle 21:30 e ne sarebbe uscito il mattino dopo alle 10:45. Ciò significa che Totti è rimasto a dormire da lei ma anche che sta diventando una presenza sempre più viva a casa di lei e, quindi con i suoi figli.

Totti non perde tempo, il grande annuncio con Noemi

In tutta questa storia Noemi che parte sta facendo? In realtà, come sottolineava il settimanale di Signorini, la Bocchi appare sempre inespressiva ed imperturbabile in ogni situazione. Anche quando viene fotografata dai paparazzi a fare la spesa con i suoi figli è sempre molto seria.

Un atteggiamento come di chi sa che qualsiasi passo falso potrebbe costare caro. Eppure, alcuni rumors rivelati dall’influencer Deianira Marzano, Noemi Bocchi avrebbe preso casa a Sabaudia, proprio vicino a quella dove in questo momento si trova Totti. Se così fosse, la tesi di una relazione sempre più stabile non potrebbe che essere avvalorata. Anche se, il Pupone, con alcuni suoi atteggiamenti, si sarebbe mostrato poco propenso a vivere la nuova relazione a 360 gradi.

Si perché Francesco ed Ilary hanno una casa a Sabaudia. Nel corso degli ultimi 15 giorni di luglio vi ha soggiornato Ilary con i figli, la madre e la sorella. Adesso, dopo un rapido scambio di chiavi, c’è Totti pronto a godersi un po’ di vacanza in compagnia dei figli anche se, al momento, i paparazzi hanno mostrato l’assenza di Chanel. Quindi sembra tutto ufficiale… la famiglia si “allarga”

ma questa come si è permessa di fare una cosa del genere???? almeno un minimo di rispetto per i bimbi! pic.twitter.com/GDjHNE6FWv — annarita1992 (@annarita19921) August 3, 2022

Staremo a vedere se Noemi e i suoi figli ha davvero intenzione di trascorrere le vacanze a Sabaudia. A quanto pare però, i due sembrerebbero essere a due passi dalla convivenza. Si prevedono ancora pagine e pagine di gossip sulla nuova coppia dell’estate 2022, con tanto di paparazzi appostati sul litorale sabaudo e fan pronti a chiedere selfie da condividere con amici e parenti. Intanto, c’è chi su Twitter pensa ai figli della coppia che, a loro detta, avrebbero dovuto essere più tutelati.