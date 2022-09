Totti esce allo scoperto, il dolcissimo gesto per Noemi: che batosta per Ilary

Francesco Totti continua a sorprendere, in questa situazione particolare con la sua ex Ilary Blasi, dalla quale sta divorziando. Nonostante il caos intorno a lui, Totti non riesce a staccarsi da Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma e la porta in un posto speciale, facendo uno sgarro alla ex.

Tutti gli appassionati di gossip sono col fiato sospeso, in attesa di come si evolverà la situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che stanno aspettando il momento in cui il divorzio verrà ufficializzato.

Intanto, il Pupone non perde tempo e frequenta sempre di più la giovane Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, con la quale però non è ancora uscito ufficialmente allo scoperto. Ma i paparazzi sono dietro l’angolo e l’hanno beccato in un posto molto caro anche a Ilary.

Francesco Totti esce con Noemi Bocchi di nascosto: ecco dove l’ha portata

Le indiscrezioni dicono che in questi mesi Francesco Totti abbia visto spesso Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, 35 anni, anche se di nascosto, cercando sempre di non spiattellare ai quattro venti la situazione.

L’ex campione, in effetti è già in una situazione particolare, visto il divorzio da Ilary Blasi con la quale tra un po’ inizieranno le procedure legali. Ma i fotografi e i paparazzi non dormono mai e, anche in questi giorni, lo hanno beccato con Noemi.

In particolare, è Chi di Alfonso Signorini a pubblicare delle foto dei due (mai vicini però) in un ristorante di Sabaudia dove Totti portava spesso anche tutta la sua famiglia. Un posto caro anche a Ilary, quindi, che ora Francesco ha fatto conoscere anche a Noemi.

In molti pensano che sia uno sgarro nei confronti dell’ex moglie, dicendo che Totti avrebbe potuto scegliere un altro ristorante per portare la nuova fiamma. Ma a quanto pare lui non ha fatto molto caso alla cosa.

Secondo il settimanale, anche se fuori Noemi e Francesco sono entrati separatamente, all’interno erano insieme allo stesso tavolo.

Totti ci va piano, non vuole rendere ancora ufficiale la relazione visto che il divorzio non è ancora stato ufficializzato, ma Noemi, secondo gli amici, vorrebbe farlo prima possibile perché non vuole più vivere questo sentimento di nascosto.

Il divorzio è vicino? Ecco le nuove indiscrezioni

Dopo mesi di attesa, dall’11 luglio in cui l’annuncio è stato dato ufficialmente, Totti e Ilary sono vicino a raggiungere un accordo per il divorzio.

Secondo le fonti del magazine Chi, sembra che l’accordo di pace comprenderebbe anche il veto per andare in tv o sui giornali a parlare di quello che è accaduto, quindi tra un po’ tutti i più curiosi probabilmente potranno sapere la verità.

Prima di pensare a queste cose, però, l‘ex coppia dovrà pensare bene a come dividere il loro patrimonio. Ilary e Francesco hanno diverse società in comune che ora, inevitabilmente, si dovranno frazionare al meglio possibile.

I due sono seguiti dal meglio degli avvocati divorzisti in Italia, quindi sicuramente sarà intricato il processo ma le decisioni che prenderanno saranno sicuramente quelle più giuste.

Soprattutto questo per il loro figli, Cristian, Chanel e Isabel, che già in questi mesi staranno vivendo una situazione non semplice, visto anche l’impatto mediatico che questa storia sta avendo ormai da tutta l’estate.