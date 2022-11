Totti e Noemi Bocchi, arriva il primo bacio: lo scatto esclusivo

Ormai la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è sempre più ufficiale e arriva lo scatto esclusivo con il bacio che tutti aspettavano.



La separazione tra Totti e la sua ex moglie Ilary Blasi continua a suon di legali e oggetti di lusso. Intanto, lui si consola con la sua nuova fiamma.

Totti e Blasi: è davvero finita?

La battaglia legale tra Francesco Totti ed Ilary Blasi continua. Sembra, infatti, che la separazione tra i due sia tutt’altro che civile ma proceda a suon di Instagram Stories e piccoli ricatti.

Sin da quando la ex coppia ha diffuso la loro volontà di separarsi, lo scorso luglio, con due comunicati stampa disgiunti, i giornali scandalistici si sono scatenati. Sono fioccate le ipotesi sui tradimenti dell’uno e dell’altra, gli avvistamenti di Totti sotto casa della nuova fiamma Noemi, le vacanze a Sabaudia per lui, in Croazia per Ilary Blasi e centinaia di altre speculazioni. Hanno fatto molto discutere le sottrazioni da parte di lei dei Rolex di lui e delle borse firmate di lei da parte dell’ex calciatore.

Con l’arrivo dell’autunno, l’interesse nei confronti della ex coppia è ancora vivo ed è cresciuta anche l’attenzione nei confronti dei nuovi innamorati: l’ex bomber con Noemi Bocchi. Questi ultimi, hanno scelto di ufficializzare la loro relazione e farsi vedere insieme sin dai festeggiamenti per il compleanno di lui.

Il primo bacio in pubblico

Sembrerebbe che il Pupone abbia finalmente ritrovato la serenità. Ciò è stato confermato anche dall’amico Alex Nuccetelli. A dimostrazione di questa ritrovata serenità c’è anche il ritorno di Totti su Instagram, dove si è recentemente mostrato sorridente in compagnia dei figli.

Inoltre, insieme a Noemi, ha scelto di non nascondersi più. Tant’è che i due sono stati immortalati per la prima volta, mentre si scambiavano effusioni. Il teatro della messa in scena è stato un luogo molto caro all’ex calciatore ovvero il ristorante di Santa Severa. I due, in favor di paparazzi, si sono scambiati dei baci tenerissimi alla luce del sole. I due erano al ristorante insieme a degli amici per il pranzo. Le foto esclusive sono state condivise dal settimanale Diva e Donna.

E’ stato in quello stesso ristorante che i due si mostrarono insieme, per la prima volta, in occasione del compleanno dell’ex bomber. In quello stesso ristorante, dove Totti ama celebrare i momenti felici della sua vita, egli aveva chiesto ad Ilary Blasi di sposarlo.

Dopo il compleanno Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati a Monte Carlo per un weekend di padel, lo sport che li avrebbe avvicinati. Poi, sono stati visti cenare romanticamente, assistere a partite allo stadio e stare insieme con i rispettivi figli.