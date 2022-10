Totti e Ilary, dopo 3 mesi i motivi del divorzio: non ha rispettato il patto segreto

Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è venuta a galla un’indiscrezione. Ecco il patto che non è stato rispettato.

Nonostante siano passati quasi quattro mesi dall’annuncio della loro separazione, i giornali e gli italiani non sono mai sazi di sapere cosa davvero ha rotto gli equilibri tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Questo perché la loro storia d’amore è stata vissuta come un vero e proprio racconto d’amore dato che il calciatore ha fatto di tutto per conquistarla dopo averla vista apparire in tv.

Totti e Ilary: il patto non rispettato

Infatti, la Blasi lavorava per Canale 5 come Letterina nel game show Passaparola e durante una cena con i suoi amici Francesco Totti ha dichiarato che quella ragazza sarebbe diventata sua moglie.

La frase che per i suoi amici sembrava essere ironica è diventata realtà e dopo aver contattato sua sorella Silvia, il calciatore giallorosso ha invitato Ilary ad una partita dedicandole un gol scrivendo sulla maglia “6 Unica!”

La stessa frase, al maschile è stata indossata da Ilary e dai suoi figli e da tutti gli altri parenti e amici di Totti nel 2017 quando ha dato l’addio al calcio giocato e da questo momento in poi sembrano che siano iniziai i problemi.

Come dichiarato da Totti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, i problemi tra lui e Ilary sono cominciati da quel momento. Il calciatore era entrato in una sorta di depressione per via dell’allontanamento dal mondo del calcio.

Francesco si è sempre sentito amato dai tifosi e non vivere le emozioni vissute per tutti quegli anni lo avevano mandato in confusione, ma pare che sua moglie non se ne fosse accorta.

Il colpo di grazia è avvenuto quando è morto suo padre Enzo e quando ha scoperto che la conduttrice l’aveva tradito con un uomo di cui non è stato fatto nome, per questo, Totti ha poi preso la decisione di frequentare Noemi Bocchi.

L’accordo saltato

Secondo alcune indiscrezioni, però, le cose si sarebbero complicate a seguito di un patto non rispettato da parte del calciatore, nei confronti di Ilary Blasi, stipulato durante il loro matrimonio.

Secondo queste fonti, sembra che i due avessero già dei problemi coniugali da un po’ di anni e che avevano deciso di andare avanti per il bene dei loro figli concedendosi delle scappatelle.

L’unico vincolo era quello di non mostrarsi in pubblico con uno dei loro amanti, cosa che però pare non sia stata rispettata da parte di Totti e che abbia spinto Ilary Blasi a rivolgersi ad un investigatore privato.

Per questo motivo, la donna, avrebbe poi deciso di mettere fine al matrimonio con Francesco Totti anche se quest’ultimo ha dichiarato che è stata lei la prima a tradirlo dopo tanti anni.

Al momento, i due non sono riusciti a trovare un’accordo per quanto riguarda la divisione dei loro beni patrimoniali, che ammontano ad un totale di più di 100 milioni di euro tra guadagni e proprietà.

Inoltre, Ilary Blasi aveva levato dalla cassaforte in comune con il suo ex marito tutti i suoi Rolex mentre Totti aveva trattenuto tutte le borse griffate della conduttrice, per poi restituirgliele.

Al momento, non sappiamo quando gli avvocati di entrambe le parti si incontreranno per cercare di trovare un compromesso anche se Ilary Blasi sembra intenzionata a non trovare un accordo mentre Totti sembrerebbe essere propenso a mettere fine una volta per tutte a questa storia.

Intanto, il calciatore sta vivendo la sua nuova storia con Noemi Bocchi non nascondendosi più agli occhi indiscreti dei paparazzi ma portando la sua nuova compagna spesso al suo fianco anche in compagnia dei suoi figli.