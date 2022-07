Alle 19:00 di ieri sera era in programma che i due firmassero l’accordo di separazione, ma le firme sono state apposte con circa due ore di ritardo. La prima a rompere il silenzio è la showgirl e poco dopo il suo ex marito Francesco Totti.

Una delle coppie più amate d’Italia ieri ha ufficialmente firmato di comune accordo le carte per il divorzio e da oggi non sono più marito e moglie.

Stiamo parlando proprio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ieri sera hanno firmato entrambi le carte che hanno messo un punto al matrimonio che li ha tenuti insieme 17 anni.

Vediamo cosa è successo e quali sono state le parole dei due.

L’amore non dura per sempre

Sono state smascherate le bugie divulgate dai due negli ultimi tempi.

Che “il Capitano” e la conduttrice televisiva non stavano più bene insieme era evidente da ormai troppo tempo.

I due però hanno sempre smentito i rumors che li vedevano separati in casa o verso la fine del matrimonio.

La notizia del comunicato stampa di ieri sera perciò non è stato proprio un fulmine a ciel sereno per i fan, che da tempo li vedevano lontani sui social e nella vita reale.

Più volte infatti Francesco era stato paparazzato con un’altra donna, Noemi Bocchi.

A quel punto era chiaro che le cose tra i due non andassero bene e la separazione fosse imminente.

Più volte Ilary duranti i reality ha cercato di smentire le voci sulla presunta crisi con il marito, ma come tutti sappiamo le bugie hanno le gambe corte e prima o poi vengono galla.

Il comunicato non più congiunto

A quanto pare le cose ieri non sono andate secondo i piani e il comunicato non è stato firmato in modo congiunto come era stato preannunciato.

Dopo due ore di vuoto a rompere il silenzio è Ilary Blasi scrivendo:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“.

Pochi minuti dopo arriva anche quello di Francesco Totti che scrive:

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile“.

Ora i due sono ufficialmente divorziati e come prima cosa Ilary ha deciso di allontanarsi un po’ dal caos di Roma, lasciando a casa anche i pensieri e le domande dopo questa giornata pesante.

I figli prima di tutto

In seguito al comunicato, Francesco torna a parlare vertendo però il discorso sui tre figli spiegando che tutte le parole e i gesti spesi in questi ultimi tempi sono stati fatti per salvaguardare i figli.

“Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli“.

Questo l’ultimo appello da parte dell’ex calciatore verso i media che nelle ultime ore stanno postando notizie in merito a questo evento.

La relazione con Noemi Bocchi

A quanto pare, a ritardare la nota è stata un’imbarazzante copertina di “Chi” che immortala Totti sotto casa di Noemi la scorsa notte.

Sembrerebbe infatti che questa relazione vada avanti da più di un anno.

Totti dopo lo scandalo di febbraio, aveva cercato insieme ad Ilary di insabbiare la notizia ma ormai era evidente che la situazione non era più recuperabile.

Francesco avrebbe infatti chiesto a Noemi un pò di pazienza e discrezione, sigillando l’amore con un bracciale, che lei porta sempre al polsi da allora.

Il tempo è passato e come promesso Totti e Ilary non sono più marito e moglie.