Totti – Blasi: Noemi Bocchi ricoverata in ospedale | Paura per la nuova fiamma del Pupone

Mentre il gossip Totti-Blasi imperversa, è notizia delle ultime ore che la presunta nuova fiamma del pupone nazionale sarebbe ricoverata in ospedale.

Noemi Bocchi, che da qualche settimana riempie copertine e pagine di gossip, sarebbe infatti arrivata in ospedale ieri, 12 settembre.

Noemi Bocchi in ospedale: cosa sta succedendo?

Da settimane non si fa che parlare d’altro: la coppia più nazionalpopolare d’Italia, Totti – Blasi, è scoppiata.

Dopo mesi di voci di presunti tradimenti e cene in famiglia per allontanare il gossip, sono stati gli stessi protagonisti a confermare la rottura. Da una parte l’ex Letterina, Ilary Blasi, dall’altra il pupone, ‘Il re di Roma’ (come lo chiamavano all’epoca i suoi tifosi) hanno messo la parola fine al loro matrimonio.

Giornalisti e paparazzi avrebbero più volte immortalato il pupone sotto casa della sua nuova fiamma: Noemi Bocchi.

Fisico statuario, 34 anni, nata a Roma, Noemi Bocchi ha in tasca una Laurea in Economia Aziendale e Bancaria all’università LUMSA e fa la designer floreale.

Da quando le voci sulla presunta rottura della coppia hanno iniziato a rincorrersi, Francesco Totti sarebbe stato paparazzato più volte sotto casa del suo nuovo amore.

Sembra però che nelle ultime ore la nuova fiamma del pupone sia stata ricoverata in ospedale, per via di una infezione da Covid-19. Secondo fonti interne, infatti, Noemi Bocchi sarebbe ricoverata al policlinico Umberto I di Roma. La notizia al momento non ha avuto nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata.

Si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

Le parole di Totti sui presunti tradimenti di Ilary

È stato il Capitano giallorosso a rompere il silenzio sulla separazione con Ilary Blasi. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Totti ha confermato la storia d’amore con Noemi Bocchi, definendola come la sua ‘salvezza’ in un momento particolarmente difficile per lui.

Stando alle parole dell’ex calciatore, pare infatti che sia stata Ilary la prima dei due a tradire. A Francesco sarebbero arrivate delle voci su una presunta storia extraconiugale della moglie, a cui pare che lui – almeno inizialmente – non avesse voluto credere.

Poi la conferma sarebbe arrivata leggendo i messaggi sul cellulare di lei.

“Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”

ha raccontato il Capitano, dopo aver scoperto il presunto tradimento della moglie.

A quel punto, dopo Capodanno, quella che era soltanto una frequentazione tra amici, si è trasformata in qualcosa di più, e dallo scorso marzo Totti e Noemi sono ormai una coppia fissa.