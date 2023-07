Totti-Blasi, continua la lotta tra i due ex coniugi per il possesso dei Rolex

Non accenna a placarsi la diatriba tra Francesco Totti e Ilary Blasi in merito alla questione dei Rolex. Il tribunale di Roma, circa un mese fa, aveva stabilito che i 4 orologi dovessero rimanere a disposizione di entrambi ma, nonostante sia ora in vacanza, la conduttrice capitolina ha dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso. Blasi sostiene infatti che i preziosi orologi svizzeri le siano stati regalati dall’ex n°10 giallorosso, e non ha nessuna intenzione di condividerli con lui. Si allontana, pertanto, quell’aura di relativa pace che sembrava essersi instaurata tra loro dopo la riconsegna delle chiavi della scuola di calcio.

A quasi un anno esatto dall’annuncio disgiunto della loro separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi continuano la loro battaglia legale. La conduttrice, che alla fine di giugno aveva riconsegnato le chiavi della scuola calcio della Longarina all’ex marito, non ha nessuna intenzione di cedere sui Rolex che aveva preso dalla cassetta di sicurezza condivisa la scorsa estate. Il giudice del Tribunale civile di Roma aveva deciso provvisoriamente di dare l'”affido congiunto” dei beni, intimando di lasciarli a disposizione di entrambi. Blasi, tuttavia, non ci sta, e ha dato mandato ai suoi avvocati di fare ricorso contro tale decisione. I 4 orologi si stima abbiano un valore superiore al milione di euro.

Totti-Blasi, nessuna pace all’orizzonte: lei fa ricorso per i Rolex

Da lì ne era nata un’aspra diatriba a distanza tra i due, visto che secondo l’ex bomber della Roma, quegli orologi erano di sua proprietà, mentre stando all’ex moglie, invece erano suoi. E se può sembrare strano che due persone si “azzuffino” per degli accessori del genere, lo scenario cambia, se si considera che valgono in tutto più di 1 milione di euro. Non certo una cifra da sottovalutare.

Il giudice del Tribunale di Roma aveva stabilito circa un mese fa, tuttavia, che per il momento i beni sarebbero dovuti rimanere nella cassetta di sicurezza, in regime di co-possesso. Blasi, che ora si trova in Brasile con il nuovo compagno Bastian, però, non ne vuole proprio sapere, e dall’estero ha dato incarico ai suoi legali Pompilia Rossi e Alessandro Simeone di presentare ricorso contro la decisione. La donna afferma infatti che quei Rolex (che hanno misure da uomo) le sono stati regalati, e quindi siano di diritto suoi.

Già alla fine di giugno la conduttrice aveva dovuto restituire le chiavi del centro sportivo di Casal Palocco di proprietà dell’ex marito, gestito tuttavia fino a quel momento dalla sorella Silvia e il compagno. Il giudice aveva stabilito lo sfratto per il 30 giugno, e ciò aveva inasprito gli animi, comportando la chiusura temporanea della scuola calcio, i cui piccoli atleti avevano dovuto trasferirsi all’Ostia Calcio.

Fortunatamente, Totti e Blasi erano riusciti ad arrivare ad un’accordo, con il quale la famiglia della star tv anziché versare per intero gli affitti arretrati, pari a 70.000 euro, ne avrebbe pagati solo 30.000, e ciò aveva anche comportato la restituzione delle chiavi, e la conseguente riapertura, con una nuova gestione affidata al fratello di “Er Pupone”.