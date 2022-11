Tottenham-Liverpool, match da dentro o fuori per i Reds

Domenica fondamentale in Premier League con il super match tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds hanno iniziato malissimo la stagione e sono addirittura al nono posto in classifica, gli Spurs invece occupano il terzo posto in classifica dietro ad Arsenal e Manchester City.



Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League il Tottenham di Antonio Conte è pronto a riprendere la propria corsa anche in campionato.

Gli Spurs dopo un grande inizio di stagione hanno rallentato raccogliendo appena tre punti nelle ultime 3 uscite ed oggi hanno l’obiettivo di vincere e tagliare definitivamente fuori i Reds dalla corsa al titolo di Campione d’Inghilterra.

Il Liverpool ha vinto contro il Napoli ma in virtù della differenza reti sfavorevole si è qualificata seconda nel girone dietro alla squadra di Spalletti.

In dodici partite di Premier League il Liverpool ha conquistato appena 16 punti allontanandosi tantissimo dalle zone alte della classifica.

Klopp deve assolutamente vincere per cercare di accorciare la classifica e provare nel 2023 a compiere quella che sarebbe una clamorosa rimonta.

Tottenham con il solito 3-5-2, Lucas al fianco di Kane

Nessuna novità per i padroni di casa che scenderanno in campo ancora senza Kulusevski ma con Lucas a sostenere in attacco il capitano Kane.

Panchina iniziale anche per Son, il coreano sta attraversando un momento difficile e sembra ancora lontano dalla condizione fisica migliore.

Davanti a Lloris la difesa titolare sarà composto da Dier, Lenglet e Davies.

Gli esterni di centrocampo saranno Emerson Royal e Perisic con Bissouma, Bentancur e Hojbjerg in mezzo al campo.

In attacco, come detto, Harry Kane e Lucas Moura.

Liverpool con Salah, Firmino e Darwin Nunez davanti

Partita fondamentale per il cammino del Liverpool in Premier League, Klopp ha caricato l’ambiente in vista della sfida e oggi si affida ovviamente a Momo Salah che nelle ultime settimane è entrato in forma trascinando la squadra in Champions League.



Davanti ad Alisson ci saranno Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson.

I compiti di regia saranno affidati a Fabinho con Henderson e Thiago Alcantara mezze ali.

Scelte obbligate in attacco, senza Luis Diaz e Diogo Jota infortunati il Liverpool schiera Firmino, Salah e Darwin Nunez, in netta ripresa dopo le difficoltà iniziali.