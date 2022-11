Toto Cutugno, sapete chi è il figlio? Nato da una relazione extraconiugale | FOTO

Toto Cutugno, lo sapete che il famoso cantante ha un figlio nato da una relazione extraconiugale? Arriva la confessione inaspettata. Ecco chi è il giovane che tanto a lui somiglia.

Il famoso cantautore italiano ha un figlio che è bellissimo. Lo sapete che è nato da una sua scappatella? Si tratta proprio di lui.

Toto Cutugno, tutto sull’artista italiano di fama internazionale

Toto Cutugno non è conosciuto soltanto in Italia ma anche all’estero. La sua voce meravigliosa ma anche i suoi testi, dato che è un paroliere affermato, lo hanno reso una star persino oltreoceano.

Con oltre 100 milioni di copie vendute alle spalle, è secondo solo ad Adriano Celentano che ha un primato poco più alto del suo. Ha preso parte a diversi Festival di Sanremo, Toto. Indimenticabile quello del 1980 che lo vede come vincitore con il pezzo “Solo noi”.

Non solo la musica nella vita di Toto Cutugno ma anche la televisione. Il cantante è stato conduttore per esempio di “Piacere RaiUno” per ben 4 anni oltre che di “Domenica in” per la regia di Gianni Boncompagni.

Che cosa sappiamo invece della sua vita sentimentale? Vi diciamo che ha un figlio che è nato da una relazione extraconiugale. Lo avete sicuramente visto, si tratta proprio di lui.

Chi è il figlio del cantante nato da una relazione extraconiugale

Toto Cutugno è sposato dal 1971 con una donna bellissima, l’affascinante Carla, che in questi anni ha fatto parlare di sé per la sua straordinaria forza d’animo. Lei è stata vicino al marito nei momenti peggiori della sua vita privata, per esempio in quello della malattia, ma anche nei momenti più bui della carriera del famoso conduttore, paroliere e cantautore italiano.

Come si suol dire, dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna e Carla lo è davvero. Ha sopportato cose che poche donne avrebbero accettato e lo ha fatto sempre con il suo meraviglioso sorriso.

Sapete, per esempio, che il figlio prediletto di Toto Cutugno è nato da una relazione extraconiugale? Proprio il cantautore ha fatto questa confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Il paroliere ha dichiarato che durante il matrimonio con Carla, si è reso protagonista di una scappatella con un’altra donna che è rimasta poi incinta. La moglie però, anziché chiedere il divorzio e cacciarlo di casa, sapete che fatto? Lo ha perdonato e ha accolto nella sua famiglia anche il bambino, Nicolò, che oggi è un uomo grande e tanto uguale al suo famoso papà.

Nicolò porta il cognome di papà Toto proprio grazie a Carla: è stata lei a consigliare all’artista italiano di riconoscere il figlio e di dargli il suo cognome. Che cosa sappiamo di Nicolò Cutugno?

Diversamente dal papà, non cerca i riflettori e non ha mai voluto essere al centro dell’attenzione. Nicolò oggi ha 32 anni e ha deciso di percorrere una strada diversa da quella del famoso genitore.

Dopo gli studi liceali si è iscritto all’università e si è laureato in economia. Non sappiamo chi sia la sua mamma biologica, colei che tempo addietro ebbe una relazione extraconiugale con Toto Cutugno.

Sappiamo però che il cantante italiano ha con il figlio un rapporto davvero fantastico. In diverse interviste, il cantautore l’ha definito come un ragazzo equilibrato e splendido ma soprattutto come un giovane dal cuore buono.

Pochi gli scatti che li ritraggono insieme. Come abbiamo detto poc’anzi, Nicolò è molto riservato e cerca di evitare i riflettori. La luce della ribalta non è qualcosa che gli interessa.