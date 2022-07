Toscana, incendi in Versilia: a fuoco i boschi di Massarosa

Incendi anche in Toscana nella giornata di oggi, per la precisione in Versilia. A fuoco i boschi sulle colline di Massarosa, chiusa l’autostrada tra Lucca e Viareggio.

Anche la Versilia avvolta dalle fiamme. Continuano gli incendi su tutta la penisola. Tra Lunedì e martedì il bosco di Massarosa ha preso fuoco in Toscana, coinvolti quattro canadair e altrettanti elicotteri nello spegnimento delle fiamme. Chiusa e poi riaperta la strada che collega Lucca a Viareggio.

Incendi, brucia la Versilia: a fuoco bosco di Massarosa

Dopo gli incendi che hanno colpito la capitale nelle scorse ore, con il rogo di sterpaglie e il Parco in prossimità di Via della Pisana a Roma, anche la Toscana in queste ore è stata avvolta dalle fiamme.

Soprattutto in Versilia, dove nel bosco sulle colline di Massarosa è divampato la scorsa notte un incendio che ha costretto all’evacuazione di 50 persone dalle proprie case. In provincia di Lucca sono state chiuse le uscite autostradali A11 tra Lucca e Viareggio.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco al momento non ci sarebbero feriti. Il vento sta complicando le operazioni di messa in sicurezza, mentre sono già stati bruciati più di 80 ettari di terreno.

Le fiamme si sono più volte alimentate a causa delle raffiche di vento di maestrale che si sta abbattendo in queste ore sulla Versilia, mentre sul posto sono intervenuti anche quattro canadair e quattro elicotteri.

I pompieri hanno messo in sicurezza alcune delle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nella notte, mentre altre sono in attesa che si domino le fiamme. In aiuto anche altre pattuglie di vigili del fuoco, in sostegno a quelle di Regione già impiegate nello spegnimento delle fiamme.

Incendio in Toscana, l’aggiornamento del Comune di Massarosa: “Si continua a lavorare”

Direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Massarosa, è arrivata la comunicazione con gli aggiornamenti sull’incendio che dalla scorsa notte sta interessando le zone della provincia di Lucca.

Nell’ultimo post, arrivato nella tarda mattinata di oggi, alle 12:30, si legge del lavoro costante dei vigili del fuoco, e che la protezione Civile sta gestendo le evacuazioni di soccorso. “Si continua a lavorare senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza i diversi versanti“.

La situazione evacuazioni, informa ancora il comunicato, ha riguardato 50 persone al momento tutte sistemate presso amici e parenti. “Per le persone che hanno lasciato le loro abitazioni – conclude il post – il numero da contattare è lo 0584 939767″.