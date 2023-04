Tornado in Arkansas, almeno tre morti

Diverse tempeste stanno colpendo l’Upper Midwest e il sud degli Stati Uniti, fra cui un terribile tornado in Arkansas.

Questo ha provocato 3 morti e la sua furia ha distrutto case e sradicato alberi in ogni parte della regione. La zona di Little Rock, ovvero la capitale, è quella dove si è registrato il maggiore numero di feriti.

Tornado in Arkansas

C’è sempre molta paura quando leggiamo di condizioni metereologiche estreme, soprattutto perché la mente ci riporta indietro di qualche mese fa, ai terribili disastri in Italia. Tuttavia accadono cose ben peggiori se usciamo dai confini del nostro Paese, specialmente negli Stati che sorgono in zona circondate dagli oceani, come gli Stati Uniti.

La parte meridionale è interessata in questi giorni da un pericoloso sistema di tempeste, che in poche ora ha colpito principalmente l’Arkansas, seminando panico e devastazione.

Tutta le regione è stata attraversata da un terribile tornado ma il maggior numero di feriti è stato registrato nella capitale, Little Rock, dove i pompieri e i soccorritori sono a lavoro per trasportare le persone in ospedale ma intervengono anche per liberare coloro che sono rimasti intrappolati nelle abitazioni.

Macchine accartocciate come se fossero giocattoli, alberi sradicati dal terreno e case distrutte, queste le immagini di un’istantanea di questa tragedia, il cui bilancio parla al momento di 3 vittime. Sono tanti anche i dispersi.

Il potente tornado ha colpito la città ieri pomeriggio, obbligando i meteorologi della sede locale ad evacuare il loro ufficio. Il New York Times, primo quotidiano a riportare la notizia, parla di almeno 30 feriti in Arkansas e forti tempeste e raffiche di vento che hanno scoperchiato un teatro nell’Illinois provocando un morto e 28 feriti.

L’intervento dei soccorsi

Le autorità locali stanno ancora facendo la conta dei danni e sono in costante comunicazione con i Vigili del Fuoco e i paramedici e volontari, per coordinare le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza le aree colpite.

Se guardiamo le immagini di oggi, ci accorgiamo che non è rimasto molto delle zone colpite, in effetti tutt’intorno alle strade è un cumulo di auto ribaltate e schiacciate l’una contro l’altra, ci sono anche alberi che sono crollati, spezzati dalla furia del vento. Le strutture meno solide non hanno retto e molti sono stati costretti ad evacuare di corsa.

Secondo gli esperti, il tornado fa parte di un complesso sistema di tempeste che si è placato solo per il momento e infatti approfittando ella breve quiete, i soccorritori stanno facendo il possibili per prestare assistenza ai feriti e trasportarli in ospedale, dando precedenza a quelli con traumi più gravi. Fondamentale anche l’aiuto dei volontari che per tutta la notte e anche oggi, sono accanto a chi soffre e in poco tempo ha perso tutto.

Sebbene forse non sia stato l’evento catastrofico naturale peggiore degli Stati Uniti, si tratta comunque di un fenomeno gravissimo che ha spinto le autorità a decretare lo stato di emergenza anche nelle città vicine di Sherwood e Jacksonville.

La governatrice dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha mobilitato la Guardia nazionale perché come dicevamo si approfitta della breve calma per organizzarsi al meglio, dato che il tornato ha prodotto un bilancio negativo molto importante, che si traduce in detriti di case su ogni angolo del Paese, feriti e vittime, danni in luoghi vicini come l’Illinois.

Sono 28 milioni coloro che sono minacciati dall’allerta anche nelle prossime ore, stando a quanto riferito dal servizio meteorologico nazionale, che ha parlato di una quadro molto grave che interesserà prossimamente il Wisconsin, la zona del lago Michigan e l’Indiana.

Si sono verificate infatti raffiche di vento fino a 112 chilometri orari e violente grandinate con chicchi di 4 centimetri di diametro, elementi che si sono abbattuti già in Arkansas, dal quale ci arrivano immagini impressionanti di un ambiente apocalittico e persone che faticano a camminare fra l’acqua altissima.