Torna la Coppa Italia, aspettando le big ecco i sedicesimi di finale

Questa sera inizierà il secondo turno di questa edizione della Coppa Italia, stanno per scendere in campo anche le formazioni di Serie A aspettando le big che entreranno in scena dal prossimo turno quando si disputeranno gli ottavi di finale del tabellone



Da stasera la Coppa Italia 22/23 entra ufficialmente nel vivo, in questi giorni infatti si giocheranno le gare valide per i sedicesimi di finale, dal prossimo turno scenderanno in campo anche le big della Serie A in un torneo sempre dal sapore speciale.

Si ripartirà con l’Inter campione in carica che dovrà difendere il trofeo vinto a Roma lo scorso maggio in finale contro la Juventus.

I nerazzurri si imposero all’Olimpico per 4-2 e per assegnare il titolo furono decisivi i tempi supplementari.

La squadra di Inzaghi rimane la grande favorita anche per questa edizione, ma la Juventus negli anni ha sempre dimostrato di dare molta importanza a questa competizione arrivando quasi sempre a giocarsi la finale.

In questi 3 giorni si giocheranno i sedicesimi di finale, gli ottavi andranno in scena tra il 10 ed il 19 gennaio del 2023.

Oggi alle 18 scenderanno in campo Genoa e Spal, alle 21 sarà il turno del Torino che avrà l’occasione di riscattarsi dopo la sconfitta nel derby ospitando il Cittadella.

Sono tre invece le partite in programma nella giornata di domani: alle 15 Spezia-Brescia, alle 18 Parma-Bari ed in serata Udinese-Monza.

Giovedì si chiuderanno i sedicesimi con Cremonese-Modena,Sampdoria-Ascoli e Bologna-Cagliari.

La Spal di De Rossi può affrontare la Roma, Udinese o Monza per la Juventus

Dopo soltanto qualche giorno dall’inizio della sua nuova avventura da allenatore Daniele De Rossi si giocherà una partita da dentro e fuori sul campo del Genoa, la sua Spal qualificandosi incontrerebbe proprio la Roma squadra in cui il numero 16 ha scritto pagine importanti di storia.

L’Inter campione in carica affronterà la vincente del match tra Parma e Bari, mentre all’Atalanta toccherà una tra Spezia e Brescia.

L’avversaria della Juventus invece uscirà dalla sfida della Dacia Arena tra Udinese e Monza, il Milan aspetta Torino o Cittadella mentre Sampdoria-Ascoli e Cremonese-Modena stabiliranno gli avversari rispettivamente di Fiorentina e Napoli, alla Lazio una tra Bologna e Cagliari.

Tutte le sfide di Coppa Italia saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Mediaset, la finale è in programma a Roma il prossimo maggio.