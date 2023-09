A causa dell’anticiclone estivo, l’Italia riabbraccia temperature simili a quelle estive. Aumenti per tutto il weekend, la temperatura dovrebbe attenuarsi invece martedì.

Le prossime giornate in tutte le regioni saranno caratterizzate da aumenti di temperatura, a causa dell’anticiclone africano che porterà i picchi massimi fino a 35 gradi. Nel weekend tempo d’estate quasi su tutta la penisola, fino a lunedì, poi da martedì il caldo tornerà a lasciare spazio a qualche nuvola e a qualche ribasso. Qualche temporale sparso anche al sud Italia.

Caldo estivo in Italia: riecco l’anticiclone africano

L’anticiclone africano ha riconsegnato alte temperature su tutto lo Stivale. In Italia il weekend sarà caratterizzato ancora da caldo estivo, con qualche nuvola e temporali passeggeri al Sud, ma con temperature che secondo gli esperti dovrebbero toccare picchi anche di 35 gradi. Si registrano temporali ad esempio nella Sicilia orientale oggi, come era successo nella giornata di ieri. La temperatura in ogni caso rimane alta.

In questo fine settimana di settembre dunque torna il profumo dell’estate, con spiagge piene nelle località turistiche soprattutto della Sardegna che insieme alla Liguria sta vivendo vere e proprie giornate di alta stagione in termini di temperatura. Complice l’anticiclone sub-tropicale.

Oggi, 9 settembre, in tutta Italia domina il bel tempo con cielo sereno al Centro-Nord, mentre come detto al Sud dovrebbe comparire qualche nuvola. Calabria e Sicilia le più soggette anche a qualche acquazzone, ma di breve durata. Sui quadrati settentrionali si segnalano anche venti deboli in queste ore.

Nessuna variazione fino a martedì

Al Nord Italia sono attese temperature fino a 28-29 gradi, ma tra Torino e appunto la Liguria si potrebbe arrivare a 35 (compresa Bolzano). Al Centro invece, così come sulle Isole, le temperature attese si aggireranno sui 27-32 gradi, con picchi nelle grandi città. Al Sud qualche nuvola come detto tra Sicilia Orientale e Calabria, ma rari fenomeni di precipitazione.

Per quanto riguarda domenica invece ci si aspetta ancora un cielo sereno su quasi tutte le regioni, e con ancora Sicilia e Calabria tra le regioni più nuvolose. Questi fenomeni però non dovrebbero portare a piogge consistenti, piuttosto a qualche fenomeno temporalesco sparso e breve, caratteristico della stagione. Deboli i venti di domenica al Nord e medesime temperature, con qualche aumento, anche per la giornata di domani. Caldo anche la domenica dunque a causa del rinforzo dell’anticiclone, con il settentrione che assaggia ancora un pizzico d’estate prima del calo di temperatura che dovrebbe iniziare da martedì.

Sui settori alpini invece si registrerà verosimilmente qualche perturbazione, a causa di alcune nuvole di passio. Le temperature andranno tra i 28 gradi e i 36, tra Genova e Bolzano. In Sardegna l’atmosfera sarà stabile, con cieli sereni per tutto il weekend e venti deboli. Le temperature non scenderanno nemmeno in Campania e in Toscana, dove a Firenze si attendono per domani anche i 33 gradi.

Altro rafforzo dell’anticiclone sub-tropicale per la giornata di lunedì 11 settembre, con temperature massime in leggero aumento. Si toccherà un picco di 35 gradi sempre nel versante orientale, mentre martedì si dovrebbe registrare il primo indebolimento dell’anticiclone. Per martedì si prevede una giornata nuvolosa al Centro-Nord e ancora sole al Sud, insieme a qualche temporale sulle alpi.