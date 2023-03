Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre colpendola ripetutamente con un martello all’interno della loro casa a Torino.

La vicenda arriva dalla frazione di Pinerolo, dove sono in corso le indagini nel luogo del delitto e la casa in via Sommeiller è stata posta sotto sequestro. Il giovane è stato fermato e in queste ore verrà sottoposto agli interrogatori del caso.

Omicidio a Torino

Dalla frazione di Pinerolo, a Torino, ci arriva l’ennesima vicenda di un femminicidio stavolta portato a termine da un figlio. Si tratta di un ragazzo 23enne di origini pachistane che ha aggredito sua madre colpendola più volte alla testa con un martello.

I traumi causati hanno portato alla morte sul colpo e la furia del giovane si è placata solo quando ha visto al donna di 45 anni immobile sul pavimento in una pozza di sangue.

I fatti sono avvenuti in via Sommeiller 32, nel centro della città e non è ancora chiaro il movente. Subito sul luogo sono arrivati i Carabinieri di zona che hanno circoscritto l’area per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.

Il giovane è stato fermato, ancora scosso dalla vicenda forse dettata da una furia cieca del momento. Ora si trova in caserma e le sue parole sono al vaglio degli inquirenti, che stanno tentando di capire cosa abbia spinto il 23enne a uccidere la madre.

Si pensa a una lite familiare che poi è sfociata nel violento gesto. In casa sono arrivati anche i sanitari del 118 ma non c’era nulla che potesse salvare la donna, morta poco prima del loro arrivo a causa delle importanti ferite alla testa.

Queste le poche informazioni al momento, poiché l’omicidio è avvenuto questa mattina.

Ad avvisare le forze dell’ordine è stato il marito della vittima e a indagare su quanto avvenuto è la Compagnia di Pinerolo con il coordinamento del pm Giorgio Nicola della Procura di Torino.

La dinamica

Dalle poche informazioni che abbiamo su questo omicidio, sembra che il marito della 45enne si sia recato al commissariato dichiarando con parole confuse cosa era accaduto in casa, così una pattuglia si è subito recata sul posto trovando la donna senza vita a terra fra il soggiorno e la cucina.

Il suo aggressore aveva ancora il martello in mano e non ha detto una sola parola mentre gli agenti lo portavano via.

Si indaga per omicidio volontario, infatti sebbene sia arrivata l’eliambulanza per il trasporto in ospedale, la donna era già deceduta.

Ora verrà ascoltato attentamente il giovane killer ma anche suo padre, per cercare di capire il movente e l’esatta dinamica.

Sotto shock anche i vicini della coppia, che da questa mattina assistono al via vai delle forze dell’ordine e degli uomini della Scientifica che stanno controllando l’intero perimetro della casa e ovviamente l’interno alla ricerca di indizi.

Alcuni sono stati ascoltati ma non hanno riferito dettagli utili alle indagini. Ci si concentra su eventuali difficoltà nei rapporti familiari fra madre e figlio, qualche dissapore che possa essere sfociato in una violenta lite. Per capirlo sarà importante quello che dirà il giovane agli inquirenti.

Intanto l’amministrazione comunale tramite un post su Facebook si è stretta al dolore della famiglia, ringraziando l’operato delle forze dell’ordine.