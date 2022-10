Torino-Milan, probabili formazioni e statistiche

La domenica di Serie A si chiuderà con il posticipo dell’Olimpico Grande Torino con i granata che ospiteranno il Milan Campione d’Italia alle 20:45.

I rossoneri sono costretti a vincere per rispondere al Napoli che ieri ha superato il Sassuolo per 3-0 portandosi momentaneamente a +6 sulla squadra di Pioli.



Sono otto i gol fatti dai rossoneri nelle ultime due partite giocate, la squadra di Pioli sembra aver ritrovato il miglior Leao ed oggi ha l’obbligo di vincere a Torino per riportarsi a -3 dal super Napoli di Spalletti.

I campioni d’Italia non dovranno farsi condizionare dal grande appuntamento di mercoledì quando a San Siro si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo.

Il Torino ha cancellato la sconfitta nel derby vincendo e convincendo alla Dacia Arena contro l’Udinese, Ivan Juric però vuole una vittoria prestigiosa per far esplodere i propri tifosi dopo le tante delusioni delle ultime stagioni.

🗣️ The best from Coach Pioli’s #TorinoMilan press conference 🗣️ Il meglio della conferenza stampa pre-partita#SempreMilan Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/RDi3W0ZomE — AC Milan (@acmilan) October 29, 2022

Torino in campo con il 3-4-2-1, Pellegri titolare

Dopo aver ritrovato il gol Pietro Pellegri dovrebbe partire dal primo minuto in una sfida per lui particolare, il classe 2001 ha infatti vestito, senza grandi soddisfazioni, la maglia rossonera nella scorsa stagione.



La garanzia per i granata si chiama Milinkovic-Savic, davanti al portiere serbo ci saranno Schuurs, Buongiorno e Rodriguez con Vojvoda inizialmente in panchina.

Ricci e Lukic saranno i centrali di centrocampo con Lazaro e Singo a completare il reparto.

Davanti Vlasic e Miranchuk agiranno dietro all’unica punta Pellegri.



Brahim Diaz titolare, questo il Milan di Stefano Pioli

Divock Origi ha trovato contro il Monza il suo primo gol in Serie A e il ballottaggio con Giroud rimarrà aperto fino alla fine anche se al momento il francese è in vantaggio per una maglia da titolare.

Davanti a Taturusanu confermati Tomori e Gabbia con Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie laterali.

Bennacer e Tonali a guidare il centrocampo, Messias, Leao e Brahim Diaz a supporto di Giroud.

In conferenza stampa Pioli ha chiesto massima attenzione ai suoi ragazzi, la posta in palio è alta ed il Milan non vuole perdere contatto con il Napoli capolista.





Torino-Milan, statistiche

Torino e Milan hanno pareggiato nell’ultimo match disputato lo scorso anno, nei precedenti quattro confronti aveva sempre vinto il Milan con i granata che non avevano mai trovato la via del gol.

Il Torino non segna in Serie A contro il Milan da ben 470 minuti, l’ultima rete è quella di Belotti per il 2-1 del 26 settembre 2019.

Il Milan non perde in trasferta in Serie A da ben 17 partite, 12 vittorie e 5 pareggi rappresentano la striscia aperta più lunga nei cinque maggiori campionati europei.

Il Milan è la squadra che tira più da fuori area in questa stagione, sono addirittura 67 le conclusioni dei rossoneri, 48 quelle dei granata.