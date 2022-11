Torino: crolla parete al Parco Commerciale Dora, travolta una donna

Ci troviamo nel centro commerciale Dora di Torino, dove nella giornata di oggi è crollata una parete lunga 14 metri che ha travolto una donna.

Con una gamba rotta è stata portata in ospedale ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Crollo di una parete al centro commerciale Dora di Torino

Grande paura al centro commerciale Dora di Torino, dove nel pomeriggio di oggi un grande muro lungo 14 metri è crollato all’interno di una galleria travolgendo una donna in pieno.

Il grande parco commerciale in via Livorno era molto frequentato e fra le persone c’era anche la donna sulla sessantina che si è vista crollare addosso la grande parete in cartongesso.

La protagonista che passeggiava fra i diversi negozi ha riportato un gravissimo trauma sbattendo violentemente a terra ma la conseguenza peggiore è stata la frattura di una gamba.

Il muro fungeva da divisione fra diversi ambienti e si trattava di una struttura che probabilmente era stata ancorata male, ora bisognerà accertare per quale motivo sia crollata, in modo da attribuire le responsabilità.

Fondamentale l’aiuto iniziale degli altri clienti che si trovavano nella galleria e la tempestiva chiamata al 118.

I soccorsi

Tutti coloro che oggi si trovavano nel centro commerciale nella zona nord di Torino, sono rimasti sconcertati da quanto avvenuto all’improvviso e sebbene i visitatori fossero molti, l’unica rimasta ferita è la donna in questione, di cui l’identità non è stata resa nota.

Subito sono stati allertati i soccorsi che sono arrivati pochi minuti dopo per accertare le condizioni della malcapitata.

A parte alcune lesioni lievi e il forte shock, il danno peggiore è stato quello riportato alla gamba, che risulta rotta ed è stata medicata prima sul posto e in seguito all’ospedale Giovanni Bosco dove è arrivata in condizioni non buonissime ma nemmeno troppo critiche.

Anche se la sua prognosi è riservata, le sue condizioni sarebbero stabili.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per rimuovere i frammenti di muro che sono crollati e la Polizia per transennare l’area e metterla in sicurezza in prima possibile, allontanando i curiosi.

Alcuni testimoni sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine e ora si stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di capire di più su questa vicenda.

Nel mirino degli inquirenti ci sono i responsabili del centro commerciale, che ora dovranno rispondere delle cause di questo crollo improvviso che poteva causare diverse vittime vista l’affluenza del fine settimana.