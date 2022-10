Topi in casa o giardino? Occorre questa pianta per liberartene definitivamente

Allarme presenza dei topi in casa o in giardino: procurati questa pianta scaccia topi e non ne vedrai più.

Quei fastidiosi ed insopportabili roditori insediano la nostra abitazione e dimorano nel nostro orto o giardino? Cosa fare per non vederne più in giro? Il topo entra all’interno delle nostre abitazioni perché ricerca cibo e non ha intenzione di uccidere nessuno. Pertanto, è assolutamente sbagliato debellarli in quanto questi piccoli mammiferi hanno diritto di vivere. Ci sono dei buoni rimedi naturali che consentono di tenere lontani i topi da casa nostra. Quali sono? Scopriamo quale pianta dobbiamo procurarci per dire addio ai topini che infestano il nostro giardino e la nostra casa.

Topi in giardino ed in casa: le cause

Chi vive in aperta campagna o in una casa in periferia o vicino ad un corso d’acqua può essere costretto ad affrontare un problema: quello dei topi o dei ratti. I piccoli roditori sono sempre affamati ed in cerca di qualche cibo presente all’interno delle nostre abitazioni. Tutto ciò che incontrano può essere oggetto di consumo da parte dei topini. Questi piccoli mammiferi rosicchiano tutto ciò che incontrano: cartoni, cavi elettrici, scarpe, divani, legno, etc.

Topi in casa o in giardino: sono pericolosi?

Questi piccoli roditori possono trasmettere gravi malattie all’uomo, secondo quanto riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli ambienti infestati dai roditori la patologia è diffusa è la leptospirosi. Il contagio avviene a seguito della trasmissione dei batteri presenti nelle urine dei topi. La patologia si presenta dopo un periodo di incubazione che varia da due giorni a tre settimane. Questa patologia si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari. Tra le altre patologie trasmesse dai topi c’è la salmonellosi: feci, urine, germi, peli sono veicolo di infestazione. Il morso infetto di un topo può trasmettere la rabbia.

Topi in casa o in giardino: come combatterli?

I topicidi non sono la soluzione ideale per allontanare questi piccoli mammiferi che hanno diritto di vivere nell’ecosistema. Esistono rimedi naturali che possono essere adottati per dire addio ai topi. Ecco le piante che possono essere seminate nel terreno o in vaso per allontanare i topi.

Menta

La menta è una pianta aromatica, il cui odore intenso irrita ed è sgradevole per i topi e tanti altri insetti. Si può posizionare vicino all’entrata o vicino alle fessure da cui entrano i topi.

Alloro

C’è un’altra pianta aromatica ricca di proprietà nutrizionali che consente di tenere lontani i topi: stiamo parlando dell’alloro. Basta sbriciolare le foglie di alloro secco negli armadi, cassetti, credenze e negli angoli della propria abitazione per tenere lontani i roditori.

Camomilla

Altra bellissima pianta che può essere utilizzata come rimedio naturale per tenere lontani i piccoli roditori è la camomilla. Il suo profumo è talmente intenso che consente di allontanare i topi dal proprio giardino e abitazione.