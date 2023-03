Il cantante romano Tommaso Paradiso è finalmente di ritorno: i suoi fan sono felicissimi di sapere che partirà quest’anno un nuovo tour e questa settimana uscirà il nuovo singolo.

La scorsa primavera, con il suo ultimo tour, Tommaso Paradiso ha fatto il pienone durante tutte le date e ora, dopo qualche mese di pausa finalmente annuncia le nuove tappe e, soprattutto, un nuovo singolo.

Si tratta di “Viaggio Intorno al Sole”, il nuovo brano che uscirà su tutte le piattaforme musicali venerdì 24 marzo. Ecco l’annuncio e qualche dettaglio in più in merito alle novità del cantante.

Tommaso Paradiso ritorna: nuovo singolo e nuovo tour

Un grande regalo a sorpresa per tutti i fan di Tommaso Paradiso: chi segue il cantante sa già da qualche ora che quest’anno sarà molto speciale per lui.

Partirà tutto dal prossimo venerdì, 24 marzo, quando uscirà il nuovo singolo scritto dall’artista, “Viaggio intorno al sole”, scritto con Matteo Cantaluppi che lo ha anche prodotto.

Il brano, come viene descritto ufficialmente, è del genere electro-pop con sonorità nostalgiche tipiche di Tommaso Paradiso. Una canzone d’amore, inebriante, che racconta di una felicità incontenibile, che fa andare via tutti i pensieri.

Ma la notizia ancora più entusiasmante che il cantante ha dato a tutti i suoi follower e fan è il nuovo tour, chiamato “Tommy 2023”.

Infatti, Tommaso Paradiso tornerà live sui palchi italiani, in un tour nei palazzetti che toccherà diverse città: Roma il 16 novembre, Napoli il 19 novembre, Bari il 25 novembre, Assago il 28 novembre, Catania il 2 dicembre e Torino il 6 dicembre.

I biglietti saranno in vendita online su Vivo Concerti da domani, mercoledì 22 marzo alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati il prossimo lunedì 27 marzo.

La carriera di Tommaso Paradiso

In molti lo hanno conosciuto come l‘ex leader dei The Giornalisti, la band che per dieci anni dal 2009 al 2019 ha suonato e cantato insieme scalando le classifiche pop.

Dopo lo scioglimento, Tommaso ha continuato la sua carriera da solista, incassando un successo dopo l’altro grazie alle sue canzoni, come “Non avere paura” “Ma lo vuoi capire?” e tante altri.

Inoltre, durante la sua carriera ha avuto l’onore di lavorare con tantissimi artisti di rilievo, come Arisa, Noemi, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Elisa, Francesca Michielin, Rkomi.

Il suo primo album da solista si intitola “Space Cowboy”, un grande successo che l’artista ha presentato live la scorsa primavera 2022.

Lo scorso anno, inoltre, Tommaso Paradiso firma anche la regia di un film, con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi, intitolato “Sulle nuvole”.

Un’artista che si cimenta in diversi campi avendo sempre un ottimo successo, seguito da migliaia che, certamente, riempiranno anche queste nuove date nei palazzetti italiani.