Tomaso Trussardi, prima di Michelle c’è stato il famosissimo volto di UeD | FOTO

Tomaso Trussardi è uno degli imprenditori più noti del nostro Paese. Per anni ha attirato l’attenzione del pubblico a causa della sua storia d’amore con Michelle Hunziker.

I due si sono lasciati proprio pochi mesi fa, ma lo sapete che prima di lei c’era un’altra donna che conosciamo molto bene? Non ci crederete mai: ecco di chi si tratta.

Tomaso Trussardi, conosciuto per essere a capo di uno dei brand di moda più noti nel nostro Paese e nel mondo. Malgrado sia amministratore delegato della famosissima azienda di famiglia, è spesso finito al centro della cronaca rosa per via della sua vita sentimentale. Per anni è stato sposato con la bellissima conduttrice italo svizzera, Michelle Hunziker.

Dal loro amore sono nate anche due bambine, Sole e Celeste. Ma lo sapete che in passato ha avuto un’altra storia importante con una donna che conosciamo bene? Si tratta di una storica protagonista di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La conosciamo tutti: scopriamo di chi si tratta, da non credere è proprio lei.

La vita privata di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi è continuamente al centro dei gossip per via della sua tormentata vita sentimentale con donne molto famose, come Michelle Hunziker. Con la conduttrice di Striscia la Notizia è stato sposato per diversi anni. In tantissimi credevano che il loro amore fosse infinito, ma in realtà è terminato solamente qualche mese fa.

Oggi il noto imprenditore è single e si sta dedicando principalmente alla sua carriera e alla famiglia. Non sappiamo se sia in cerca di un’altra donna, ma recentemente è spuntata fuori una notizia proveniente proprio dal suo passato. Tomaso, prima del matrimonio con la madre dei suoi figli, ha avuto una storia d’amore importante con un noto volto di Uomini e Donne.

Ha partecipato alle prime edizioni della trasmissione di Canale 5. Con la sua bellezza e il suo carisma ha conquistato il cuore di milioni di persone. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamo di più.

Tomaso Trussardi, chi è la sua ex fidanzata? La conosciamo tutti | FOTO

Non tutti sanno che tra gli amori di Tomaso Trussardi, c’è una donna davvero conosciuta, che ha partecipato per diverso tempo alla nota trasmissione di Maria De Filippi. Avete capito di chi si tratta? Stiamo proprio parlando di Anna Munafò.

Molti di voi, avranno capito chi è. Lei è stata una storica tronista di Uomini e Donne. La storia d’amore tra lei e l’imprenditore è durata davvero per pochissimo tempo. Addirittura, i due non avrebbero chiuso in maniera molto serena, infatti, Anna rivelò di essere stata usata da Tomaso Trussardi.

Dopo aver chiuso la storia con il noto imprenditore, lei decise di iscriversi alla trasmissione di Maria De Filippi per trovare l’uomo della sua vita. Lì incontrò e scelse Emanuele Trimarchi, preferendolo a Marco Fantini. Oggi è lontana dal mondo dello spettacolo da anni, vive in Sicilia con suo marito Giuseppe e con suo figlio venuto al mondo nel 2020.