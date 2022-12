Tomaso Trussardi, dopo la Hunziker in vacanza con una bellissima bionda | FOTO

Tomaso Trussardi si è fatto vedere in vacanza con una bellissima donna bionda che conosciamo tutti quanti. Ecco di chi si tratta.

Uno degli uomini più famosi e considerati tra i più sexy d’Italia è Tomaso Trussardi famoso imprenditore dell’omonima linea di abbigliamento che tra qualche mese festeggerà i suoi primi 40 anni.

L’uomo, già noto per la sua posizione sociale e per il suo cognome, è diventato ancora più famoso dopo la storia d’amore con Michelle Hunziker dal quale ha avuto due bambine Sole e Celeste.

Tomaso Trussardi: in vacanza con una bionda famosissima

I due, a gennaio del 2022, in un comunicato ufficiale hanno annunciato la loro separazione dopo alcuni anni di matrimonio e la donna è stata beccata subito dopo in compagnia di Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello 14 e famoso medico chirurgo.

La storia d’amore tra la Hunziker e Angiolini però è durata pochi mesi e la conduttrice si è fatta vedere nuovamente in giro con il suo secondo ex marito, Tomaso, facendo pensare che tra i due si sia riaccesa la fiamma.

Durante l’estate, Trussardi era stato beccato in compagnia di alcuni amici e del suo cane Odino su di uno yacht dove si era appartato a conversare con Ruzwana Bashir un’imprenditrice che in molti hanno designato come sua nuova compagna.

I due però, sembrano essere solo buon amici e non sappiamo se tra loro c’è stato qualcosa oppure no, anche perché in seguito, Tomaso si è fatto vedere nuovamente in compagnia della Hunziker.

Alcuni followers hanno notato la presenza dell’uomo nelle storie della Hunziker pensando che fosse per via del fatto di essere rimasti in buoni rapporti per via delle loro figlie, come è successo per Michelle e per il suo primo marito, Eros Ramazzotti.

Il contenuto sui social

Successivamente, però, i due hanno cenato assieme ad un ristorante e l’imprenditore ha difeso la Hunziker sui social dopo che un haters ha dichiarato che la loro famiglia non è tale in quanto separati.

Al momento, il rapporto tra la Hunziker e Trussardi non è ancora ben definito ma in questi giorni, l’uomo si è mostrato sui social in compagnia di una bellissima donna bionda che è nota a tutti noi.

Stiamo parlando di Serena Autieri che è comparsa nelle storie Instagram di Trussardi dopo che lui le ha chiesto se il rapporto con la sua ex moglie andasse per il meglio o se ci sono dei problemi.

La domanda di Tomaso è stata una frecciatina nei confronti dei giornali italiani che hanno parlato di un’intromissione dell’attrice nella storia tra lui e Michelle che avrebbe fatto scaturire dei problemi.

Con questa storia, Trussardi ha voluto smentire le voci, in quanto da molti anni, Michelle e Tommaso trascorrono le vacanze in montagna con Serena Autieri e suo marito Enrico Griselli, mantenendo con loro un rapporto di amicizia molto profondo.

I quattro, spesso condividono momenti assieme e sono molto amici tra di loro e con questo contenuto sui social hanno voluto mettere una volta per tutta fine alle voci che stanno circolando in questi giorni.