Tom Cruise è a Roma per la premiere di Mission Impossible 7 che si terrà questa sera

Oggi Roma è praticamente paralizzata, a causa della presenza nella Capitale del cast al completo di Mission Impossible 7, la cui premiere è in programma questa sera. Dal 16 giugno la sua star principale è arrivata in terra romana, e ovviamente gli occhi e la curiosità di tutti si sono catalizzati su di lei. Tom Cruise, 60 anni, divo hollywoodiano con alle spalle innumerevoli successi al botteghino, è apparso sorridente e disponibile, al punto che ieri si è fermato a salutare i fan davanti all’Hotel Hassler dove soggiorna, benché tenuto d’occhio dalle sue guardie del corpo, naturalmente. Tre gli eventi dedicati oggi a Roma per il lancio della settima installazione del franchise: il primo alle 16.30, in Piazza di Spagna, dove sarà allestito un primo red carpet, quindi il secondo alle 19.30 all’Auditorium della Conciliazione per la prima e quindi il party conclusivo sulla Terrazza Caffarelli.

Tom Cruise a Roma per Mission Impossible 7, il saluto ai fan

L’attore americano è sbarcato a Roma il 16 giugno, e questa sera sarà ovviamente protagonista del tappeto rosso e della prima romana di Mission Impossible 7, pellicola che ha subito notevoli slittamenti di riprese a causa della pandemia da Covid-19. Il ciak d’inizio sarebbe dovuto essere a febbraio 2020, ma è poi stato posticipato a settembre dello stesso anno e le riprese si sono concluse solo nel maggio scorso. Ora, finalmente, il film d’azione vede la luce e ieri un sorridente Tom Cruise, in serata, si è anche soffermato a salutare i fan dietro le transenne dell’Hotel Hassler, prima di tornare ai suoi impegni.

Cioè ero uscita per comprarmi un gelato e mi ritrovo Tom Cruise a Piazza di Spagna pic.twitter.com/MftqDuLhMl — 𝐻𝐹 (@K____HF) June 18, 2023

Oggi, alle 19.30 all’Auditorium della Conciliazione si terrà la premiere dell’action movie, ma prima ci sarà un tappeto rosso in Piazza di Spagna per stampa e fotografi, alle 16.30, con l’area che è stata già isolata e inibita ai pedoni. Infine, la giornata si concluderà alle 22 con un party esclusivo alla Terrazza Caffarelli. Il cast, quindi, continuerà il suo tour promozionale volando a Londra, dove il 22 giugno si terrà la premiere inglese. Il 12 luglio è attesa invece quella statunitense che sancirà l’uscita della pellicola in tutti i cinema mondiali.

“La filosofia è che l’azione si adatta ai luoghi, il film viene riscritto sul set” ha spiegato la star, riferendosi alla sequenza del lungo inseguimento per le vie del centro storico romano. “Questo è il nostro omaggio alla Dolce vita di Fellini, la città ha dato il tono all’inseguimento, diventato più romantico e con molto più umorismo del resto della saga. Venezia, l’altra protagonista italiana, è invece notturna, gotica, quasi horror” gli ha fatto eco il regista Christopher McQuarrie. Non resta che attendere il 12 luglio per poter vedere l’agente Ethan Hunt scorrazzare a ridosso del Colosseo.