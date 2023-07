Tiziano Ferro rassicura i fan: “Non ho paura”

Tiziano Ferro, dopo aver comunicato ai propri fan di aver riscontrato un nodulo ad una corda vocale, ha rassicurato tutti tramite i social, affermando di non avere pausa e di voler affrontare la cosa con tranquillità.

L’amatissimo cantante in queste ultime ore ha comunicato ai suoi fan una notizia preoccupante. Ossia quella di aver riscontrato un nodulo alle corde vocali.

Oggi è tornato sui social per ringraziare tutti per i messaggi di affetto e per rassicurare i fan sull’accaduto.

“Non sono in ansia, non ho paura”.

Ha affermato Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro è tornato sui social per rassicurare i fan dopo la notizia del nodulo alle corde vocali

Tiziano Ferro è tornato sui social, dopo aver comunicato la notizia di aver trovato un nodulo alle corde vocali, essendo dunque costretto a sottoporsi ad un intervento.

Nel nuovo video il famoso cantante di latina, appare visibilmente commosso. Come prima cosa ringrazia tutti per l’affetto e il supporto mostratogli. Poi rassicura i fan affermando che attualmente non è in ansia per la situazione e che intende affrontarla con la più totale tranquillità.