Tiziano Ferro, l’avete mai visto quando pesava 111 chili? Un’altra persona | FOTO

La voce del poeta Tiziano Ferro è apprezzata a livello internazionale: ma lo avete mai visto quando pesava ben 111 chili?

Tiziano Ferro potrebbe essere considerato come l’ultimo dei poeti moderni, in grado di rivoluzionare la musica e rendersi sempre perfetto in ogni circostanza. Una voce che non ha eguali e un carisma senza pari, oggi Ferro è il cantautore tra i più amati che ci siano nel mondo. In pochi sanno che agli inizi della sua carriera, Tiziano si è dovuto scontrare con una problematica che lo affliggeva sin da quando era piccolino: l’obesità. Prese in giro e porte chiuse in faccia lo hanno rafforzato e oggi si batte per difendere tutte le persone che vengono prese in giro in merito. Lo avete mai visto quando pesava 111 chili?

Tiziano Ferro, una vita destinata al successo

Tiziano Ferro è nato a Latina nel mese di febbraio del 1980 sotto il segno dei Pesci. A soli cinque anni ha deciso che la sua vita sarebbe stata dedicata al canto e alla musica: inizia a scrivere pensieri, canzoni e tantissime note che pian piano trasformerà nei testi delle sue canzoni.

Il suo successo arriva nel 2000 quando incontra Mara Maionchi, produttrice musicale, che vede in lui un dono speciale e una voce da far quasi rabbrividire. È il suo primo singolo Xdorno e Rosso Relativo a fare di lui una vera e propria rivelazione per poi continuare nel suo percorso sfornando un successo dopo l’altro.

I brani amati dai suoi fan sono tantissimi, come Sere Nere – Non me lo so spiegare – Ti voglio bene – Ti scatterò una foto e così via dicendo. Arrivano poi i duetti di successo e il doppiaggio. Nella vita privata è sposato con l’amore della sua vita Victor Allen e vive con lui negli Stati Uniti. Papà fiero di Margherita e Andreas, Tiziano è anche impegnato nell’aiutare i cani che sono all’interno dei canili e adottare quanti più animali possibili per dar loro una famiglia.

Tiziano Ferro quando pesava 111 chili

I fan si ricorderanno di sicuro l’album intitolato 111. Questo non è mai stato un numero senza senso, ma qualcosa che lega Tiziano ad una situazione difficile da ricordare. Tiziano Ferro pesava 111 chili quando era giovane e il peso è sempre stato uno dei suoi maggiori problemi.

Quando era un ragazzino, il nostro cantautore di fama internazionale veniva preso in giro e ha patito tantissimo la sua condizione. In un secondo momento della sua vita ha deciso di smettere di mangiare per poi star male e perdere completamente le energie.

Crescendo ha trovato un equilibrio e si è fatto seguire da un professionista del settore, che lo ha aiutato a non avere più alcun disordine alimentare che lo faceva solo stare male. Oggi Tiziano racconta della sua obesità giovanile e si mette in prima linea per aiutare tutti i ragazzi che si sentono come lui a quell’età. Non si sono tantissimi scatti dell’epoca e la maggior parte sono sfocati, ma vi mostriamo di seguito com’era Tiziano quando il suo peso superava i 100 chili: il sorriso è lo stesso, così come il suo sguardo vivo pronto a prendersi tutto l’amore dei suoi fan.