Tish di Amici, ve la ricordate? Se la vedi oggi stenti a riconoscerla | FOTO

La cantante Tish ex concorrente di Amici dopo qualche anno dal talent che l’ha resa famosa è completamente cambiata. Ecco com’è diventata.

Amici di Maria De Filippi, talent di successo della Mediaset è arrivato alla sua ventiduesima edizione e i telespettatori nel giro di sole due settimane si sono già affezionati ai nuovi protagonisti.

Ma il pubblico nel corso degli anni ha avuto modo di conoscere altri talenti che si sono susseguiti all’interno della trasmissione e difficilmente alcuni di essi sono stati dimenticati dai telespettatori.

Tish: ecco il cambiamento della cantante di Amici

Per via della loro personalità e del loro talento sono rimasti impressi nella mente degli italiani anche se la loro carriera non è prettamente fatta di dischi di platino come invece avviene per alcuni concorrenti delle passate edizioni che hanno trovato successo dopo la loro partecipazione al talent.

Durante la diciottesima edizione del talent a far parlare di sé per via della sua voce e anche per il suo aspetto caratterizzato da due puntini sotto gli occhi è stata la cantante Tish che si è classificata al quinto posto durante il serale non riuscendo ad arrivare in finale per un soffio.

Durante l’edizione, la ragazza ebbe un interesse per Alberto Urso, vincitore dell’edizione a cui ha preso parte che adesso è entrato a far parte del gruppo internazionale di tenori The Tenors.

Nel suo percorso all’interno di Amici, Tish è riuscita a guadagnarsi oltre l’affetto del pubblico anche il Premio Tim Music e una Borsa di studio messa a disposizione da Banca 5 che ha condiviso anche con il ballerino Rafael Quenedit Castro, risultato vincitore della categoria ballo di quell’edizione.

Il nuovo look dell’ex allieva

Tish, il cui vero nome è Tijana Boric durante tutta la sua permanenza all’interno della scuola di Canale 5 si disegnava due puntini sotto gli occhi e come ha spesso specificato non c’era nessun significato ma lo faceva per pura estetica e per essere riconosciuta.

Nonostante abbia avuto un flirt con il vincitore dell’edizione a cui ha preso parte, quest’ultimo ha poi preferito legarsi sentimentalmente con la ballerina Valentina Vernia che ha condiviso con loro l’esperienza nel talent per poi lasciarsi dopo qualche tempo.

Dopo l’esperienza ad Amici, nel 2020 Tish ha pubblicato un singolo intitolato Rido Male il cui testo è stato scritto da Francesco Facchinetti ma i problemi legati al lockdown e alla pandemia Covid-19 ha fatto si che questo brano non sia stato messo in risalto.

Dopo questo periodo ha anche subito una forte tonsillite che l’ha messa a dura prova e l’ha portata ad annullare tutti i concerti live fino a quanto il suo stato di salute non fosse del tutto ristabilito.

Come si può notare da alcune foto pubblicate sui social, la cantante è molto cambiata rispetto il passato ed ha perso molti chili e inoltre il suo tratto distintivo ossia i puntini sotto gli occhi sono diventati molto più piccoli rispetto a quando era presente all’interno del talent.

La perdita di peso ha fatto si che venissero risaltate le sue curve e molti suoi fan l’hanno definita molto più sexy anche per via dei capelli che rispetto al caschetto in cui si è mostrata ad Amici adesso sono più lunghi e mossi.

Un cambiamento che ha sicuramente fatto in modo di avere anche più sicurezza e padronanza del proprio corpo e c’è chi attende che la cantante possa tornare alla ribalta con un singolo per poter esprimere tutto il suo potenziale ancora non espresso al meglio.

Non ci resta che attendere quindi i nuovi lavori di Tish e goderci le foto che pubblica su Instagram dove è sempre attenta a rimanere in contatto con il suo pubblico che l’ha sempre sostenuta sin dai tempi di Amici.