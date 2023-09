Tir travolge una Ford Fiesta sulla statale 379, due vittime e un ferito

Nel pomeriggio di ieri un tir ha travolto una Ford Fiesta sulla statale 39 che collega Brindisi a Bari. A causa dell’impatto sono decedute due persone e una terza è rimasta gravemente ferita, i tre facevano parte di una squadra di operai di un’azienda impiegata nei lavori sulla statale.

Gli investigatori dovranno ricostruire l’esatta dinamica degli eventi, scoprire le motivazioni per cui la squadra si trovava in quel punto dal momento che Anas ha dichiarato che non erano previsti interventi. L’autista del tir è rimasto illeso dall’impatto.

Un tir travolge una squadra di operai sulla statale 379

Ieri pomeriggio, 25 settembre 2023, si è verificata l’ennesima tragedia sulle strade italiane. Siamo sulla statale 379 che va a collegare la città di Brindisi con la città di Bari, vicino allo svincolo di Torre Spaccata nel territorio considerato di Fasano, qui un tir ha travolto un’auto di operai causando due morti e un ferito.

Le due vittime sono Domenico Paolo Catucci, 55enne di Gioia del Colle, e Angelo Rotondella, 50enne di Spinazzola entrambi erano tecnici di un’azienda impiegata ad eseguire dei lavori sulla statale.

I due erano a bordo di una Ford Fiesta nel tratto di strada dove la statale ha un restringimento della carreggiata quando un tir passando li ha completamente travolti.

La terza persona, che era con loro nel veicolo, è rimasta ferita e si trova ora in gravi condizioni. È stata ricoverata presso l’ospedale Perrino che si trova a Brindisi. L’autista del tir invece è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti velocemente sia i soccorritori del 118 che la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell’incidente e la Polizia stradale sta ancora indagando.

Bisogna infatti appurare dove si trovava la Ford Fiesta nel momento in cui è stata travolta, c’è chi ipotizza che la macchina si trovasse accostata al ciglio della strada nel momento dell’impatto.

Non è inoltre chiaro se le persone rimaste vittime dell’incidente si trovassero a bordo della vettura oppure se nel momento in cui il tir le ha travolte fossero fuori dall’abitacolo.

Gli investigatori dovranno anche appurare i motivi per cui la vettura e la squadra di operai si trovava in quel punto. Da quanto dichiarato da Anas in quel tratto di strada non erano previsti interventi, verifiche o sopralluoghi.

In seguito all’incidente il tratto di strada interessato è stato chiuso per poter eseguire i rilievi e poter rimuovere i veicoli interessati, è poi stato riaperto intono alle 21 di ieri sera.

Le parole dei sindacati

Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Puglia, ha ribadito la necessità di intervenire con misure di sicurezza necessarie al fine di tutelare la salute e la vita di tutti i lavoratori. Nella sua regione solo nei primi sette mesi dell’anno si sono verificate 29 vittime sul lavoro.

Ignazio Savino, segretario generale Fillea Puglia, ha invece dichiarato che bisogna stabilire il rispetto di tutte le norme di sicurezza in particolare sugli interventi che vengono eseguiti su autostrade e strade dove avvengono restringimenti di carreggiata mantenendole aperte alla circolazione. In questi casi sono maggiori gli scenari di incidenti che si possono verificare.

Il segretario ha poi ribadito che il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori è uno dei temi centrali della manifestazione del prossimo 7 ottobre che si terrà a Roma. La manifestazione è stata organizzata da Cgil e più di cento associazioni impegnate nel sociale e nel civile.