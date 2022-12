Tini Cansino di UeD, avevate capito fosse la figlia? L’abbiamo vista tante volte in TV

Tini Cansino di Uomini e Donne, avete capito chi è sua figlia? Famosissima come la mamma. L’abbiamo vista tantissime volte in TV.



La famosa opinionista di Uomini e Donne, Tini Cansino, che spesso vediamo seduta nella trasmissione di Maria De Filippi insieme a Tina e a Gianni, ha una figlia che è famosa. Ecco dove l’abbiamo vista in TV.

Tini Cansino, la particolare opinionista di Uomini e Donne

Tini Cansino, nata Photina Lappa, è di origine greca ma naturalizzata in Italia. Da tantissimi anni è presente sul piccolo schermo del nostro bel Paese. Ha iniziato la sua carriera un bel po’ di anni fa.

Viene notata per la prima volta da Alberto Tarallo, un produttore televisivo, durante una vacanza in Italia. Fu lui che la introdusse nel mondo dell’arte con il nome di Tini che, a suo dire, suonava più semplice da ricordare, ma anche per il fatto che somigliasse a Rita Hayworth che di cognome faceva proprio Cansino.

Non solo bella ma anche talentuosa, Tini è stata una ballerina straordinaria. Fin da piccolissima ho studiato danza classica anche se non ha proseguito poi questa carriera. Per la prima volta, l’abbiamo vista nella trasmissione Drive in delle vesti di “ragazza fast food”.

In questo programma ci rimarrà per ben cinque anni e sarà proprio questa trasmissione che la consacrerà al successo. Dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo, da qualche anno, la Cansino è al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari nella trasmissione Uomini e Donne.

Maria De Filippi l’ha voluta come opinionista. La sua presenza è un po’ particolare. A differenza infatti dei due peperini opinionisti, Sperti e Cipollari, la Cansino raramente si esprime e non a caso è stata definita sui social “l’opinionista muta”. Che cosa sappiamo della sua vita privata? Vi anticipiamo che ha una figlia famosissima che avete visto sicuramente in televisione. Ecco dove.

Chi è la famosa figlia dell’opinionista di UeD

Tini Cansino non si è mai nascosta. La bella rossa ha sempre parlato della sua vita privata e ha reso pubblico anche il suo amore e la sua famiglia. Per tanti anni è stata in coppia con Claudio Di Giulio e da lui ha avuto due figli, Nicolas e Tamara. Oggi vogliamo parlarvi di quest’ultima che è famosa come la mamma dato che ha deciso di seguire la sua stessa strada.

Tamara è un’attrice che ha recitato in film di grande successo. Se vi state chiedendo dove avete visto la figlia della famosa opinionista di Uomini e Donne, ve lo sveliamo subito: è stata la protagonista di “Io, loro e Lara”, un film del 2010 interpretato da Carlo Verdone e Laura Chiatti.

Sebbene sia molto conosciuta sul piccolo e sul grande schermo, Tamara è una donna molto riservata, non ama rilasciare interviste e lontano dai riflettori cerca di mantenere un profilo piuttosto basso.

Non sappiamo se sia sentimentalmente legata a un uomo, se abbia o meno dei figli. Sappiamo però che vive e lavora a Roma e che non adora i social network (a quanto pare infatti non ha neanche un proprio profilo Instagram o Facebook).

Nel suo passato, tante fiction di successo come: “Il peccato e la vergogna” e “Caterina e le sue figlie”. Per quanto ne sappiamo e secondo delle dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Tini, lei e la figlia vanno d’amore e d’accordo: più che mamma e figlia sono due sorelle.

Molto d’accordo Tamara va anche con i suoi fratelli, Nicolas e Voula, quest’ultimo è nato da una relazione della Cansino con un altro uomo di cui però l’identità resta ancora oggi sconosciuta.