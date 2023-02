TikTok, nuovo aggiornamento: stretta contro i profili pericolosi

Con il nuovo aggiornamento delle policy TikTok mira a punire chi viola le regole in maniera più selettiva: politica a favore di una maggiore trasparenza.

Le nuove funzionalità dell’applicazione, per rendere la piattaforma un luogo più sicuro ed aumentare la trasparenza. Maggiore severità con gli ultimi aggiornamenti per chi viola le regole con sistematicità, mentre meno gravi saranno le sanzioni per coloro i quali in rari casi si prestano a segnalazioni o violazioni.

TikTok, stretta sui profili pericolosi

Continuano le strette sui social-media in questi mesi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a quelle “esagerate” in termini di diritti e dunque di monetizzazione di YouTube che hanno messo con le spalle al muro gli YouTuber di tutto il mondo. TikTok adesso, sul tema sicurezza invece, prova a fare da apripista.

Nel mese di ottobre l’app cinese aveva vietato le dirette streaming agli utenti minori di 18 anni, sempre con l’auspicio che la piattaforma potesse garantire un luogo sicuro per gli utenti. Adesso le nuove regole, dopo l’ultimo aggiornamento delle policy, tendono a punire più pesantemente i profili che violano le regole.

Uno dei bersagli dell’applicazione è sicuramente lo spam, vera piaga dei social nel 2023. Ormai gli utenti, soprattutto su app simili come Instagram, sono inondati giornalmente da profili fake, ma il gruppo Meta non ha ancora trovato soluzioni all’altezza. Se non si vuole assistere alla morte dei social però le contromosse dovranno essere immediate, perché eccezion fatta per violazione di diritti e segnalazioni di utenti, manca un vero controllo in termine di violazione delle policy su app che ormai fanno parte della vita quotidiana di milioni di persone, utenti, e che minacciano appunto la sicurezza.

Dunque se l’impegno è quello mantenere l’app un luogo inclusivo e sicuro, le funzionalità aggiuntive consentiranno di intervenire in maniera più efficace – si spera – sui profili che violeranno le regole ripetutamente. Una nuova policy che favorisce la trasparenza e non penalizza – come nel caso di YouTube – i content creator al primo strike.

TikTok, le novità sulle policy

L’intento è quello di intervenire sui profili pericolosi, come detto, ma l’aggiornamento consentire anche di intervenire in maniera mirata e selettiva. Chi viola ripetutamente le regole infatti verrà bloccato o rimosso per un lasso di tempo maggiore, rispetto a chi viola le politiche dell’app in maniera involontaria o assolutamente di rado.

In questo modo si potrà intervenire sui profili pericolosi con maggiore precisione, e dare allo stesso modo respiro ai veri creatori di contenuti.

Distinzioni ci saranno anche sui vari temi, maggiore è la gravità della scorrettezza maggiore sarà la limitazione. Ad esempio, promozione di ideologie d’odio o spam meno pericolose.

Le recenti ricerche effettuate da TikTok hanno mostrato come il 90% degli utenti viola le regole della piattaforma sempre con la stessa modalità e più del 75% sempre verso la medesima categoria policy. Da adesso però ogni pubblicazione, qualora dovesse volare le regole delle linee guida, verrà registrata e tramite le successive segnalazioni il creator vedrà la limitazione aggravarsi. Verrà introdotto anche un limite di violazioni per le diverse funzionalità, che siano post, video, commenti o live streaming, e una volta raggiunto il limite l’account verrà bloccato definitivamente.