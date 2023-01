Tieni premuto per 3 secondi il cerchio in fondo al telefono: il trucco sconosciuto

By

Prova a tenere premuto per 3 secondi il cerchio in fondo al telefono e potrai servirti di nuove funzionalità sconosciute.

Lo smartphone sembra essere un mondo già ben conosciuto, eppure c’è questo piccolo trucco che ancora in molti non conoscono e che può riservare delle belle sorprese. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Lo smartphone, i mille usi e caratteristiche

Lo smartphone è sicuramente uno dei nostri accessori preferiti e che ci portiamo ovunque e comunque perchè si può utilizzare per i motivi più disparati e nei posti più disparati.

Ecco perchè spesso senza ci sentiamo persi o smarriti: averlo con noi invece è sicuramente un beneficio e per tante ragioni.

Sembra quasi di conoscerlo così bene, insomma, eppure ci sono delle cose che a molti sfuggono e che possono riservarci delle sorprese, se solo le conoscessimo.

Nonostante abbiamo il nostro smartphone in mano per la maggior parte del tempo, infatti, non siamo ancora del tutto consapevoli delle funzionalità che tale strumento ha.

Molte di esse sono nascoste o ancora poco conosciute come quella di tenere premuto il cerchio in fondo al telefono, presente su molti smartphone Android, per ben tre secondi.

Lo smartphone, infatti, ci semplifica la vita e soprattutto ci aiuta a svolgere una serie di funzionalità che tornano utili nella vita di tutti i giorni; grazie a tale strumento possiamo comunicare con gli altri, prenotare un tavolo al ristorante, programmare un viaggio ma anche una visita dal medico. Insomma lo smartphone ci aiuta a fare davvero molte azioni. Nonostante il suo utilizzo quotidiano, però, alcune funzionalità di tale strumento sono ancora del tutto sconosciute anche perché molte di esse vengono inserite man mano, proprio grazie agli aggiornamenti.

Una funzionalità del tutto sconosciuta è quella che si ha sfruttando il cerchio in basso, presente sullo schermo; tale cerchio viene utilizzato quasi sempre per reindirizzarsi verso la schermata principale del menù ma non è soltanto questa la sua funzionalità.

Cosa accade, quindi, se teniamo premuto tale cerchio per ben tre secondi?

Le funzionalità nascoste del menù in basso allo schermo

Probabilmente avrete notato che il vostro smartphone ha, sulla parte bassa dello schermo, una sorta di menù; esso è composta da tre simboli e quindi da tre “pulsanti” che sono, corrispettivamente, il triangolo, il cerchio e il quadrato.

Tali pulsanti hanno una loro funzionalità e rendono l’utilizzo dello smartphone sicuramente più fluido e anche “comodo”. Ad esempio il pulsante a quadrato permette di visionare, sul proprio schermo, le applicazioni che sono aperte in quel momento che quindi possono essere chiuse, nel caso in cui non siano più necessarie, o anche di utilizzarle di nuovo solamente cliccandoci su.

Il triangolo, invece, permette di tornare “indietro” nelle proprie azioni quindi questo pulsante permette di tornare alla schermata principale con un solo tocco sullo schermo.

Allo stesso modo anche il pulsante del cerchio ha una sua funzionalità; quella comune prevede che tale pulsante sia utilizzato per tornare a menù principale e, quindi, di essere reindirizzati alla schermata principale del proprio smartphone.

Questo menù composto dai tre simboli di cui abbiamo parlato finora è presente in quasi tutti gli smartphone Android. Questa funzionalità, tanto amata da molti utenti dello smartphone Android, ha subito però delle modifiche negli ultimi anni; alcuni dei nuovi modelli, infatti, vedono la mancanza di tale menù in quanto alcuni produttori hanno scelto e deciso di eliminarlo.

Sicuramente il motivo è per aspetti estetici o anche perché si è voluto attuare una vera e propria rivoluzione, cambiando le funzionalità rispetto ai modelli antecedenti di Android. Quello che bisogna ammettere, però, è che questi pulsanti rendono l’esperienza di utilizzo dello smartphone più fluido e anche più semplice rendendo lo smartphone più vicino agli utenti che lo utilizzano quotidianamente.

Per chi ha ancora gli smartphone con il menù composto dai tre simboli, c’è un nuovo mondo da scoprire fatto anche di altre funzionalità dello smartphone. Spesso, infatti, vengono inserite delle funzionalità del tutto nuove che sono poco conosciute. Tra queste, appunto, quella che ha a che fare col cerchio.

Cosa succede se si tiene premuto il cerchio per tre secondi?

Insomma l’utilizzo del nostro smartphone può davvero riservarci delle sorprese.

Come accennato, se si preme il pulsante del cerchio si viene reindirizzati alla schermata principale. Questa funzionalità, però, non è l’unica associata a questo pulsante.

Se infatti si tiene premuto il pulsante a forma di cerchio per ben tre secondi, quella che si attiva è la funzionalità di Google Assistent. Ne conoscevi l’esistenza?

Si tratta di una vera e propria “assistente” ideata dalla casa di software Google. Tale funzionalità somiglia a quella più conosciuta e utilizzata che è Alexa o Siri, presente sui dispositivi della Apple.

Quindi basterà chiedere, proprio tramite la voce, qualcosa a Google Assistent per poter effettivamente avere quella funzionalità. Ad esempio si può chiedere di fare una ricerca su Google così da risparmiare il tempo che si spende per scrivere ciò che ci serve; oppure si può chiedere di aprire alcune applicazioni come Facebook o anche Instagram.

Inoltre si può anche chiedere di effettuare una chiamata così che Google Assistent ricerchi da solo il contatto nella propria rubrica. Altra funzionalità di questa assistente vocale è quella della ricerca di zone e attrazioni vicine a noi; se si è in vacanza e si vuole scoprire tutte le bellezze del posto, basterà chiederlo a Google Assistent che quindi farà una ricerca e si verrà anche indirizzati verso la località scelta tramite Google Maps.

Insomma Google Assistent aiuta effettivamente nello svolgimento delle azioni quotidiane e basta darle dei semplici “comandi vocali” per poter risparmiare tempo e ottimizzare le proprie risorse ed energie.