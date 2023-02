Tieni premuto il triangolo in fondo al cellulare: quel che succede è sorprendente

Tenendo premuto il quadratino in fondo al nostro cellulare succederà qualcosa di inimmaginabile. Ecco cosa.

Ad oggi sono tanti i cellulari in vendita di varie generazioni e di vari modelli e di solito si tende sempre ad acquistare l’ultimo modello messo in commercio per via delle sue nuove funzionalità.

Non tutti, però, riescono a sfruttare al meglio il potenziale del proprio cellulare e ci ritroviamo ad avere tra le mani un telefonino che in realtà sfrutta solo il 50% di quello che può fare.

Cellulare: ecco a cosa serve il quadratino in fondo lo schermo

Per questo, anche se siamo molto pratici ad utilizzare qualsiasi tipo di cellulare, è sempre meglio informarsi leggendo il libretto di istruzioni o guardando dei video tutorial su YouTube dove ci spiegano come utilizzare al meglio il nostro telefono.

Ci sono in vendita vari generi e modelli e alcuni di questi hanno due sistemi informatici diversi e sono iOS che è il software utilizzato da cellulari come l’iPhone e tutti gli altri della line Apple e il sistema Android.

Quest’ultimo è quello più diffuso, utilizzato sia per i Samsung che per gli Xiaomi che per i telefoni Huawei e molti altri e sono tra i più semplici e adatti a qualsiasi genere d’età proprio per la sua facilità d’uso.

Fino a qualche decennio fa, era impensabile che nei cellulari fosse possibile avviare conversazioni con gente distante lunghe miglia vedendo la sua posizione, la sua foto e addirittura fare una videochiamata.

Questo è stato reso possibile grazie all’evoluzione e alla rinnovazione tecnologica che ogni giorno si inventa qualcosa di diverso e rende sempre meno distante le comunicazioni e la gente, anche se solo telematicamente.

Chiunque ha un cellulare, oltre a fare chiamate e mandare messaggi, si ritrova spesso a navigare su internet, aprire app, giochi e via dicendo per poi ritrovarsi con mille pagine aperte che non sanno più dove sono andate a finire.

La funzionalità

Per vedere, in modo ordinato tutte le pagine che abbiamo aperto e non abbiamo chiuso definitivamente e accedere in modo rapido a tutte queste esiste un logo che ci riporta a tutte queste.

Sui cellulari a sistema Android, infatti, nel basso, sulla parte sinistra o sulla parte destra, questo cambia a seconda del modello del cellulare, abbiamo un quadratino e spingendo sopra rimarremo sorpresi da quello che vedremo.

Cliccandoci, si aprirà una schermata con tutta la cronologia dei nostri ultimi accessi e le pagine visitate e possiamo accedere nuovamente a queste semplicemente cliccandoci sopra oppure ignorarle.

Se invece vogliamo eliminare queste informazioni dal nostro cellulare, basterà pulire la schermata e tutte le pagine spariranno come per magia ma verranno inserite le nuove che visiteremo.

Questo metodo è utile per coloro che devono accedere rapidamente ad una ricerca o ad un app e non riescono a trovarla ma è meno utile per coloro che invece hanno dei segreti da nascondere.

Quindi, bisogna stare attenti all’utilizzo di questo quadratino che potrebbe essere utile da una parte ma deleterio dall’altro. Basta sapere a cosa serve e non si avranno problemi.