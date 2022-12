“Ti vorrò sempre bene”, lutto al GF Vip: il triste addio commuove il pubblico

GF Vip, lutto nella trasmissione di Alfonso Signorini. L’addio commuove il pubblico. Arriva la dedica social che spezza il cuore.

Lutto al GF Vip, loro costretti a congedarsi per sempre dal volto noto della trasmissione. L’addio è straziante.

Lutto al GF Vip

Questa edizione condotta da Alfonso Signorini si sta rivelando davvero ricca di colpi di scena. Ormai da tanti anni, il direttore di Chi è il volto noto del GF Vip, il programma che continua a consacrarsi come il più seguito e il più popolare sulla rete del Biscione.

Ogni nuova edizione, il presentatore sa come stupire i telespettatori e anche in questa stagione 2022 – 2023, come promesso, Alfonso Signorini sta dando il meglio di sé. Il cast dei concorrenti è super stellare, come direbbe Valeria Marini e ogni giorno sulla bocca di tutti.

Tra uscite, espulsioni, abbandoni, pianti, amori e amicizie che nascono e che si distruggono, ogni giorno c’è una novità nel bunker di Cinecittà. Il Grande Fratello Vip è sicuramente un programma di intrattenimento leggero e simpatico da vedere.

Il pubblico adora guardare l’appuntamento settimanale della trasmissione per rilassarsi e divertirsi eppure oggi non c’è spazio per le risate ma solo per le lacrime. Arriva la notizia che nessuno si aspettava: il Grande Fratello Vip travolto dal lutto. La comunicazione social lascia tutti di stucco. Ecco chi se n’è andato.

Chi è venuto a mancare

È solo di qualche ora fa la drammatica notizia che ha sconvolto i telespettatori del GF Vip: lei è morta. Stiamo parlando di Rosella Rota, la nota opinionista del pubblico del Grande Fratello Vip.

La donna di 76 anni, si è spenta, per il momento questa l’indiscrezione trapelata, non a causa di qualche malattia ma per un malore sopraggiunto improvvisamente. A dare il triste annuncio un volto noto della trasmissione, Luca Vismara, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e dell’Isola dei Famosi.

E’ proprio lui che ha comunicato la scomparsa di Rosella tramite il suo profilo Instagram. La dedica e il ricordo per la sua Ross, così come la chiamava lui, è stato straziante e ha commosso tutti:

“Ti vorrò sempre bene”.

Così scrive Luca che considerava Rosella una delle sue amiche più grandi. Vismara e la Rota si conoscevano da diverso tempo e trascorrevano anche l’estate insieme. Luca ha voluto omaggiare la memoria della sua cara amica pubblicando una foto che è davvero tenerissima.

Nell’immagine in questione, si vede proprio Luca in compagnia di Rosella e di un’altra donna. Seduti su un lettino, a piedi nudi sulla spiaggia, di fronte a un meraviglioso mare. La morte di Rosella Rota ha lasciato tutti sconvolti, nessuno si aspettava che la donna potesse lasciare la vita terrena così improvvisamente.

Anche il pubblico è sconvolto. Rosella ha preso parte alla trasmissione Mediaset in qualità di opinionista popolare. Lo scorso anno, Alfonso Signorini l’aveva scelta insieme alla sorella Adriana per affiancarle a Sonia Bruganelli e ad Adriana Volpe.

La loro simpatia e la loro schiettezza avevano conquistato davvero tutti. Per il momento, nessun comunicato da parte della produzione del GF Vip né da parte di Alfonso Signorini. I telespettatori attendono però con ansia la puntata di questa sera per scoprire se il famoso conduttore renderà omaggio alla compianta opinionista.

D’altronde, anche lei ha rappresentato, seppur per un breve periodo, un capitolo importante nella storia del Grande Fratello Vip. Insomma, la trasmissione condotta dal direttore di Chi non smette di sorprendere e riservare colpi di scena.

Non soltanto i protagonisti del bunker di Cinecittà danno a parlare di loro ogni giorno con dinamiche curiose e interessanti che sono in grado di creare ma oggi si dà spazio a questo dramma che non lascia sicuramente indifferenti. Rosella era un volto noto del programma e mancherà sicuramente a tutti.