The Witcher ancora senza Cavill nonostante abbia dato l’addio anche a Superman

Henry Cavill non sarà più Geralt in The Witcher, nonostante la fine di Superman e le svariate richieste da parte dei fan.

L’attore ha deciso di non tornare più nei panni di Geralt di Rivia nella serie tv Netflix The Witcher; la notizia ha fatto finire la serie in tendenza.

The Witcher in tendenza dopo la notizia dell’addio di Henry Cavill

Arrivano brutte notizie per i fan dell’attore Henry Cavill, che speravano in un ritorno nel cast di The Witcher (acclamata serie Netflix) nei panni di Geralt di Rivia in seguito all’annuncio che non sarà lui a dare il volto a Superman. Purtroppo a confermare la notizia dell’addio a The Witcher è la testata Variety. Quest’ultima ha comunicato che la quarta stagione della serie tv è in stato di lavorazione e andrà avanti senza alcuna variazione, ovvero con l’attore Liam Hemsworth ad interpretare il ruolo dello strigo.

Per tre stagioni di fila il ruolo di Geralt è stato ricoperto da Cavill ma a quanto pare ad ottobre 2022 l’attore ha annunciato la sua fuoriuscita dalla serie tv per indossare il mantello di Superman nei film della DC. Purtroppo però non ci sarà nessun Superman o comunque non con lui nei panni del Kryptoniano più popolare fuori da Krypton.

Nel mese successivo James Gunn e Peter Safran si sono presi i DC Studios e hanno stravolto completamente i piani della compagnia rivedendo i progetti in corso, dal primo all’ultimo, azzerandoli. Gunn ad oggi sta scrivendo il suo Superman che non prevede Cavill come attore principale in quanto sembra che la sua sceneggiatura ci racconterà la vita del personaggio come reporter a Metropolis in età più giovane. Il regista, nonostante ciò, non ha escluso che in futuro possa esserci una collaborazione con l’attore per quanto riguarda altri progetti, ma non con Superman che richiede la presenza di un attore più giovane.

L’attore si dichiara dispiaciuto a riguardo, anche perché nel giro di pochi mesi è passato da essere la grande star di due importanti progetti, quali Superman e the Witcher, a essere fuori da entrambe le produzioni. In tanti però hanno iniziato a sperare in un colpo di scena e quindi in un ritorno nei panni di Geralt in the Witcher dopo il suo addio al progetto della DC. Questo perché l’attore tempo fa annunciò di aver abbandonato la serie Netflix spontaneamente per dedicarsi totalmente a Superman, anche se nessuno l’ha mai dichiarato in veste ufficiale.

A questo punto l’attore per la prima volta è libero da impegni relativi a grandi successi. Nessun obbligo da supereroe, niente lavori da stregone oppure missioni impossibili sul suo bigliettino da visita. Attualmente è nel cast del prossimo thriller spionistico di Matthew Vaughn: Argylle. Sarà quindi interessante vedere che cosa farà l’attore in futuro, anche perché i produttori di The Witcher sembrano siano molto propensi a procedere con il nuovo volto di Geralt (Liam Hemsworth) e dichiarano: