The Menu: Ralph Fiennes serve una horror-comedy che lascia senza fiato

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, The Menu è uno dei film internazionali che più spicca nella selezione, un horror-comedy che vi lascerà incollati sulla poltrona.

Una satira pungente sulla cultura gastronomica, ormai diventata parte del nostro mondo contemporaneo, nonché una critica contro la società dei privilegi.

È questo The Menu, diretto da Mark Mylod, con Ralph Fiennes nel ruolo del protagonista, affiancato da Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult. Una commedia horror, che ha molto da dire sui privilegiati della nostra società, tramite l’arte culinaria a cinque stelle.

La trama di The Menu

The Menu è il nuovo film con Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes, che arriverà in sala il prossimo 7 novembre, una satira sul mondo della cucina, che riflette su come l’esaltazione di alcune situazioni cade nel paradosso più totale.

La vicenda parte da una giovane coppia, in attesa di vivere un’esperienza gastronomica su un’isola, chiamata Hawtorn, dove si trova un ristorante super esclusivo, di lusso, il top per chi vuole provare cibo e ricette esclusive.

Qui lo chef capo è Julian Slowik (Ralph Fiennes) che accoglie milionari disposti a tutto per poter dire di aver vissuto un giorno nel suo ristorante, nonostante in realtà non capiscano molto di cucina.

Arrivati sull’isola, dopo un tour su come vengono coltivate e allevate le materie prime utilizzate per la creazione dei piatti, i commensali si accomodano ai loro tavoli, per cominciare a vivere questo momento che per loro sarà unico, in tutti i sensi.

Tra gli ospiti, oltre ai due giovani Tyler e Margot, sono presenti una celebrità del cinema con la sua assistente (nonché amante), un trio di colleghi che lavorano per una grande compagnia, una coppia anziana etichettata come clienti abituali, e una critica gastronomica con il suo redattore.

Lo chef presenta ogni portata platealmente, invitando tutti a degustare piuttosto che a mangiare semplicemente.

Nel corso della serata non tutto andrà come gli ospiti si aspettavano, con risvolti inaspettati e un finale che vi lascerà a bocca aperta.

Un menù eccezionale

The Menu è una satira dalle venature horror, un prodotto cinematografico di qualità che il regista Mark Mylod, insieme agli sceneggiatori Seth Reiss e Will Tracy, porta sul grande schermo con un fortissimo messaggio.

La sceneggiatura, infatti, non perde mai il filo di ciò che vuole raccontare, ovvero una critica molto dura sull’odierna cultura culinaria, diventata negli anni quasi un’ossessione.

I “finti” amatori, i privilegiati che vediamo nel film, tendono a pagare anche cifre improponibili per poter dire di aver vissuto un’esperienza a 5 stelle, anche se di cibo e di cucina non ne capiscono un granché.

I personaggi messi insieme in The Menu sono davvero terribili e, guardando ogni scena, sembra davvero che gli attori si siano divertiti a interpretare queste figure a tratti grottesche.

Ognuno di loro rappresenta tipologie di persone che realmente troviamo nella nostra società: la star decaduta che cerca ancora uno spiraglio di fama, i tre affaristi che frodano lo stato, moglie e marito con un matrimonio fallito, il fanatico adulatore che in realtà non capisce nulla di quello che ammira.

Un cast, un gruppo di attori davvero funzionante, interpretazioni perfettamente cucite su loro stessi che fanno del film un gioiello.

A tenere la scena, come si nota fin da subito, sono però Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes: la coppia si dà battaglia per tutto il film, che pian piano diventa uno scenario terrificante.

La giovane attrice dona allo spettatore il meglio di sé, affrontando il protagonista in alcune delle scene più tese ma elettrizzanti di The Menu.

The Menu: un insieme di piatti ben riuscito

Quindi, vale la pena o no andare al cinema a vedere The Menu? Assolutamente sì.

La satira che stuzzica continuamente il pubblico riesce perfettamente, riuscendo a tenere chi guarda costantemente attento e in attesa.

L’esperienza raccontata, come lo stesso chef Slowik promette all’inizio, non sarà dimenticata molto presto da chi si appresta a guardare The Menu, anzi.

Il film con Ralph Fiennes, che intrattiene e sorprende, sarà ricordato per tanto tempo, affascinando e sorprendendo anche i più scettici.