Test visivo, ci sono 2 gufi nascosti nella foto: riesci a vederli? È molto difficile

Test visivo, individua i 2 gufetti nascosti nella foto. Riesci a vederli? Si tratta di un quiz davvero molto complicato che mette a dura prova la tua concentrazione: solo in pochi riescono a individuare i pennuti.

Il test visivo di oggi è davvero complicato: trova i due gufi nascosti nella foto. Pochissimi riescono a vincere questa sfida. Tu hai risolto il mistero?

La ricerca del dettaglio per stimolare la mente

Ecco il test visivo che ti presentiamo oggi: individua i due gufetti presenti in questa foto. A primo impatto, sappiamo che il tuo cervello potrebbe rimanere destabilizzato: troppi visi identici e colori simili che mandano in tilt la mente.

Eppure ti possiamo garantire che se ti concentri attentamente, sarai in grado di trovare ben due gufetti che si nascondono tra questi studenti. I quiz visivi lo abbiamo ripetuto più volte: aiutano la mente a sviluppare maggiore concentrazione e attenzione ai dettagli, oltre che ad allenare costantemente la memoria, cosa questa essenziale in particolar modo quando si cresce o si va incontro all’età matura, periodo della vita in cui le funzioni cognitive possono iniziare pian piano a degenerare.

Gli esperti consigliano di esercitarsi ogni giorno con i test di illusione ottica per dare sempre l’input al cervello di rimanere attivo, senza perdere l’elasticità mentale che questi giochi possono invece migliorare.

Ritornando al test di oggi, sappiamo che questa sfida mette davvero a dura prova il tuo cervello ma non lasciarti intimorire dalla immagine confusionaria. Prenditi tutto il tempo necessario e lanciati in questa sfida: solo in pochi riescono a trovare i due gufetti nascosti nella rappresentazione grafica.

Giochi ottici e stimoli visivi

Come hanno spiegato i più esperti, anche i neurologi, le illusioni ottiche sono degli effetti visivi che portano ad ingannare la mente. Ma per quale ragione si verifica questa condizione? A causa dei colori, delle immagini e altri fattori variabili, come la fonte della luce, che influenzano vista e cervello, alterando una realtà oggettiva.

Che cosa ci fanno capire i test ottici? Che i nostri sensi e le nostre percezioni dipendono da come il nostro sistema visivo reagisce agli stimoli esterni, come quelli ambientali. Ti è mai capitato di vedere delle immagini con righe o spirali che pur essendo ferme ai tuoi occhi sembrano essere in movimento?

Ebbene, in quel caso ti sei ritrovato dinanzi ad un’illusione ottica in cui la percezione bistabile del nostro cervello porta la mente a cercare di costruire spazi intorno alle figure o di percepire la profondità di ciò che gli occhi guardano. Sorprendente vero? Ritornando al nostro quiz visivo, hai scoperto dove si trovano i due gufetti? Solo in pochi ci riescono.

Soluzione al test visivo

Nell’immagine che ti abbiamo mostrato poco più sopra e che appartiene all’illustratore ungherese Gergely Dudàs, si nascondono ben due gufetti. A primo acchito, la tua mente si ritroverà confusa e spaesata: troppi volti similari, colori complementari e troppe persone.

Come è possibile che tra di loro si nascondano ben 2 pennuti? In realtà ci sono davvero e se ti concentri, riuscirai a trovarli anche in pochissimo tempo. Questo test ottico è davvero difficile e in pochissimi sono riusciti a risolverlo.

L’illustratore mette però a disposizione il suo talento e rassicura i coraggiosi che tentano questa sfida: prendetevi tutto il tempo a disposizione di cui avete bisogno. Non c’è una tempistica per individuare i gufi perché la sfida è davvero complicata.

Bene, tu sei riuscito ad individuare i due gufetti? Se la tua risposta è positiva, allora ti facciamo i complimenti. Ti sei mostrato una persona capace di concentrarsi sui dettagli, senza lasciarsi distogliere dal contorno della foto.

Se invece ancora non hai individuato i due pennuti, ecco per te la soluzione: nell’immagine poco più in basso potrai vedere dove l’illustratore ha nascosto i gufetti.