Test, scegli una porta: la risposta cela il tuo più grande desiderio nascosto

Un nuovo test psicologico che ti invita a scoprire il tuo più grande desiderio nascosto: scegli una porta e scopri qual è.

Quando si sognano le porte al risveglio resta sempre qualcosa di non ben definito. Lo si può interpretare in mille modi diversi, proprio perché si scava attraverso l’inconscio di ognuno di noi. Il passaggio, la chiusura e il cambiamento sono solo tre dei fattori importanti di questa figura che non manca mai in alcun contesto. Il test si basa proprio su questo: scegli una porta e scopri qual è il desiderio più grande.

Perché il simbolo della porta è importante?

Sin dall’antichità il simbolo della porta ha sempre rappresentato un passaggio, un cambiamento e la voglia di scoprire qualcosa di nuovo. La curiosità spinge a voler capire cosa si nasconda dietro o come aprirla. Non solo, si potrebbe anche interpretare come la voglia di chiusura nei confronti del mondo circostante o di voler custodire un segreto.

C’è chi basa tutto questo solo sull’estetica e ciò che una porta possa o meno rappresentare. Qualunque sia il suo significato, gli esperti credono che una porta possa dare moltissimi significati diversi ad ogni tipo di soggetto. In questo caso non si parla di un sogno ma di una scelta concreta in base al proprio gusto personale.

Scegli una porta: questo è il tuo desiderio più grande

In questo test ogni persona è chiamata a scegliere una porta tra queste tre, in base al proprio gusto personale o a quello che può suscitare una forma. In base alla scelta si arriva ad una risoluzione differente e al sogno che si tiene custodito. Scopriamo qual è il desiderio più grande?

Porta 1, classica e rettangolare

La prima è una porta classica e rettangolare, con qualche dettagli che ne impreziosisce la forma. Chi la sceglie ha un temperamento mite, non ama le sorprese e cerca sempre di accontentare gli altri.

Quando si sceglie una porta di questo tipo si ha il desiderio di arrivare ad una soluzione per la propria vita ed essere anche egoista, in qualche modo. Non è mai facile esternare i propri sentimenti, ed è proprio per questo che tutti vorrebbero essere maggiormente sicuri e affrontare tutto senza guardarsi indietro. È il momento di spalancare la porta e guardare ciò che si nasconde dietro, senza più voltarsi.

Porta 2, con varco arrotondato

Questa porta viene scelta da coloro che hanno una personalità decisa, protagonista e amano essere al centro dell’attenzione. Amanti dei dettagli, scelgono sempre qualcosa di eccentrico e che non passi inosservato. Ma il vero sogno sarebbe poter essere per una volta se stessi, senza questa facciata per indicare al mondo che tutto gira dalla parte giusta. Vorreste sbagliare ed essere in qualche modo umani anche voi. Aprite la porta e lasciatevi andare.

Porta 3, classica e vintage

Lineare e senza tempo, questa è una porta per chi non vuole scoprire i propri affari e le proprie debolezze. Una porta dalla serratura chiusa che non lascia mai uno spiraglio e una apertura. Il sogno e desiderio più grande è inconscio, ovvero lasciarsi andare e non badare ad ogni passo che viene fatto. Non è facile, ma prima o poi dovrà pur capitare.