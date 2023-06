Test, scegli un colore e ti dico tutto su di te: rivela qual è la tua età mentale

Scegliete un colore che vi ispira tra quelli proposti nel test del colore per scoprire qual è la vostra età mentale.

Vi sveliamo la soluzione a questo test del colore che sta facendo impazzire molti utenti del web.

Scoprite la vostra età mentale

Sul web, sono presenti tantissimi test della personalità ai quali potete sottoporvi. Alcuni di questi vi svelano se avete un’intelligenza al di sopra della media, altri alcune sfumature della vostra personalità, altri ancora si concentrano sulle vostre ambizioni, predisposizioni e sul vostro modo di percepire la vita.

Oggi vi sveliamo la soluzione al test del colore, che vi mostrerà qual è la vostra età mentale. Tutto quello che dovete fare è concentrarvi sull’immagine in evidenza e lasciarvi ispirare da uno dei colori presenti nel test.

Osservate attentamente l’immagine e lasciatevi avvolgere dalla profondità dei colori. Non dovete riflettere e lasciarvi vincere dai pensieri. Dovete, invece, abbandonarvi a voi stessi e permettere a uno dei colori di prendere il sopravvento.

Dopo averlo fatto, ci sarà sicuramente un colore dominante che vi prenderà di mira e vi seguirà mentre cercherete di concentrarvi sugli altri. Ecco che di seguito vi sveliamo qual è la vostra età mentale in base al colore che avete scelto.

Scegliete la sfumatura del test del colore che più preferite

Se avete scelto il colore rosso, avete un’età mentale molto giovane. Siete delle persone passionali ed impulsive, che non riescono ancora a dominare bene i propri istinti. Avete ancora molti anni davanti a voi e il tempo di maturare.

Se avete scelto il colore azzurro, avete un’età mentale posizionata tra l’età infantile e quella adulta. Siete delle persone tranquille, che riescono a mantenere la calma e a riflettere anche quando sono sotto stress. Chi vi sta intorno, però, non dovrebbe approfittare troppo della vostra bontà, perché, quando necessario, sapete sempre tirare fuori le unghie.

Se vi siete lasciati conquistare dal colore verde, avete un età mentale matura. Siete delle persone caparbie e determinate, che riescono sempre a inseguire i propri obiettivi. Sapete cosa volete e non permettereste mai a nessuno di ostacolare il raggiungimento dei vostri sogni. A volte vi scoraggiate, ma vi basta poco per ritrovare la forza di andare avanti.

Se avete scelto il colore giallo, avete un’età mentale adulta, ma con sprazzi di gioventù. Siete delle persone allegre, che dietro il loro sorriso celano a volte un po’ di malinconia. Siete capaci di divertirvi anche nelle situazioni più difficili, senza dare a queste meno importanza di quella che hanno. La vostra positività coinvolge tutti: chiunque vi noterebbe anche in una stanza molto affollata.

L’arancione è il vostro colore? Avete sicuramente un’età mentale adulta, che però sente il bisogno di tornare a un periodo precedente. Magari in passato avevate meno responsabilità e preoccupazioni. Oggi però vi sentite spesso frustrati perché non riuscite a recuperare quella spensieratezza di un tempo. Siete in grado, però, di recuperare la lucidità e di rendervi conto che siete ancora in tempo per realizzare i vostri sogni.