Avete mai pensato a quanti rotoli di carta igienica potrebbero servire per prosciugare tutto l’oceano? Un test divertente e rivelatore.

Da quando si è bambini, si fanno le domande più strane e disparate cercando di immaginare scenari differenti per arrivare ad un risultato. Ovviamente, ci sono delle situazioni non reali che non possono essere messe in pratica. Tuttavia è bello avere alcune risposte con calcoli matematici o test su piccola scala, trasformati poi in larga scala. Insomma la curiosità è tanta: quanti rotoli di carta igienica servono per prosciugare l’Oceano?

Test e curiosità del mondo: a cosa servono?

La mente umana è curiosa e l’essere umano nel tempo si è spinto oltre, per arrivare a realizzare cose che potevano sembrare solo astratte. I punti di domanda vanno sempre soddisfatti? Il cervello lo richiede e deve essere alimentato di continuo.

In alcuni casi si possono effettuare test e prove concrete, in altre ci si deve basare solo sulla teoria dei fatti. Alla domanda quanti fogli assorbenti servirebbero per prosciugare l’Oceano più vasto della Terra, gli studiosi hanno pensato di prendere carta e penna per arrivare ad un risultato più o meno corretto.

Quanti rotoli di carta igienica prosciugherebbero l’Oceano?

Ovviamente alcuni test e curiosità non potranno mai avere una risposta concreta, anche se alcuni esperti e studiosi hanno provato a rendere questo tipo di esperimento reale per ottenere dei numeri concreti.

L’Oceano Pacifico – oggi – è il più grande di tutto il Globo Terrestre con una copertura del 30% della superficie totale.

Ci sono delle persone che si sono poste la domanda su quanti rotoli di carta igienica potrebbero servire, al fine di prosciugare questo Oceano completamente. La risposta non è stata immediata, ma i calcoli matematici hanno portato ad un risultato sorprendente.

Come accennato, si tratta di calcoli approssimativi e di uno scenario che non sarà mai applicabile nella pratica. Prima di tutto è bene sapere che un foglio classico di carta assorbente – quella che si usa in cucina – potrebbe assorbire sempre il doppio del proprio peso. Quindi un foglio da tre grammi messo in comparazione con il volume del Pacifico – 710.000.000 di chilometri cubici – dovrà considerare una quantità di acqua che supera i 7,1 x 10^20 in litri.

Se si possiedono 100 miliardi di fogli di carta igienica o carta assorbente, con un peso medio di 300miliardi di grammi, si potrebbero assorbire acqua per circa 600 milioni di litri.

Inutile girarci intorno, la quantità non sarebbe sufficiente per tutto l’Oceano Pacifico. 513 fogli al secondo potrebbero arrivare a prosciugarlo, se fatto da tutti gli umani che sono vissuti in un periodo della loro vita di circa 70 anni. Insomma, non si può avere una risposta certa e di sicuro tutti i rotoli del mondo non potrebbero arrivare a prosciugarlo del tutto. Un test divertente che ha comunque coinvolto moltissimi matematici e studiosi.