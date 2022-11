Chiama la madre per accertarsi che stesse bene dopo il terremoto nelle Marche. Purtroppo però quello che scopre è terribile: l’anziana era morta ormai da due mesi.

Dopo il forte terremoto che ha coinvolto ieri la regione Marche, una donna decide di chiamare la madre dopo tanto tempo, per accertarsi che stesse bene. Quello che scopre è però terribile.

La terribile scoperta dopo il terremoto nelle Marche

Ieri mattina, una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 5.7, ha colpito le Marche, estendendosi anche in altre regioni italiane.

Proprio in vista di ciò, una donna ha comunemente chiamato la mamma anziana per sapere come stesse dopo l’evento sismico. Quando però la povera anziana non ha risposto, la figlia si è iniziata a preoccupare seriamente, decidendo così di avvertire i soccorsi.

La scoperta fatta poco dopo è realmente triste e sconvolgente. Infatti a quanto pare la donna anziana era ormai morta da circa due mesi.

I soccorsi infatti dopo la telefonata della figlia si sono immediatamente recati nell’appartamento dell’anziana situato in via della Ricostruzione ad Ancona, trovando il corpo in avanzato stato di decomposizione.

La donna , 78 anni, infatti era morta ormai da almeno due mesi. Nessuno purtroppo in questi mesi ha provato a rintracciarla e dunque nessuno si è accorto della sua scomparsa. Tantomeno la figlia, con cui a quanto pare aveva perso i rapporti, quando poi ha provato a chiamarla per sapere come stesse, era ormai troppo tardi.

Il ritrovamento del corpo dell’anziana signora

Da come riportato da Fanpage.it, il corpo dell’anziana è stato trovato nel suo appartamento grazie all’intervento dei vigili del fuoco, avvertiti dal 112 dopo la telefonata della figlia.

Il medico legale, dopo aver condotto l’autopsia, ha affermato che la morte è avvenuta a causa di un malore e che dunque sia stata cagionata da cause naturali.

La 78enne viveva dunque da sola nel suo appartamento. I rapporti con la sua unica figlia si erano freddati a causa di divergenze caratteriali e per questo motivo la povera anziana è morta in totale solitudine.

Questa triste e sconfortante storia in realtà non rappresenta un evento isolato. Al contrario è molto comune purtroppo che le persone anziane vengano totalmente abbandonate al loro destino e che i parenti e si scordino di loro.

Un caso simile infatti è avvenuto recentemente a Bari. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. A quanto pare il decesso era avvenuto da almeno due mesi.