Terremoto magnitudo 4 a Napoli, l’epicentro è ai Campi Flegrei

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei che in queste ore sono di nuovo interessate da un nuovo sciame sismico. La prima scossa è avvenuta alle 22:08 di ieri sera ed è stata avvertita in quasi tutta Napoli. Ad Agnano sono caduti dei calcinacci, al momento non risultano esserci danni a cose o persone.

Tanta paura tra i cittadini soprattutto a Pozzuoli che si trova a pochi chilometri dall’epicentro del terremoto. La gente è scesa tra le strade arrabbiata e spaventata, hanno paura a rientrare nelle loro abitazioni.

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei, nuovo sciame sismico in corso

Un importante scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli nella serata di ieri, 02 ottobre 2023, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto un magnitudo di 4.0 e l’epicentro è stato i Campi Flegrei.

La scossa è stata avvertita alle 22:08 e si è verificata ad una profondità di 3 chilometri. Vista l’intensità della scossa, il terremoto è stato avvertito non solo a Napoli ma anche nelle zone limitrofe.

Molte le segnalazioni che sono arrivate da Posillipo e da piazza del Plebiscito. Tante le persone che la paura hanno scelto di scendere in strada.

Nella zona dell’epicentro nei Campi Flegrei, in particolare nella zona di Agnano la scossa di terremoto è stata avvertita molto forte e ha causato una caduta di calcinacci.

Le persone hanno paura e non vogliono rientrare nelle loro abitazioni e per questo il centralino dei Vigili del Fuoco non ha smesso di suonare da dopo la scossa, sono centinaia i cittadini spaventati e numerose le segnalazioni effettuate ai soccorsi.

Al Comune di Pozzuoli, che si trova a soli 5 chilometri dell’epicentro, è stato chiesto ai cittadini di contattare la Polizia Municipale in caso di danni o disagi dovuti al terremoto, la comunicazione è avvenuta tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune.

Da quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv è in corso un nuovo sciame sismico nella zona che ha avuto inizio con la prima scossa alle ore 22:08 di magnitudo 4, quindi la terra non ha smesso di tremare in queste ore.

Il Comune di Pozzuoli e la Protezione Civile stanno seguendo l’evolversi della situazione e forniscono aggiornamenti continui fino a che l’evento non si sarà concluso.

Al momento non risulta vi siano danni a cose o persone, la situazione è continuamente monitorata dagli enti preposti.

La rabbia dei cittadini

I cittadini di Pozzuoli sono molto spaventati e anche arrabbiati da quello che sta succedendo in queste ultime settimane della zona dei Campi Flegrei.

Secondo una donna che ha rilasciato una testimonianza la scossa di terremoto delle 22:08 è stata sottostimata. Un altro testimone ha dichiarato che a causa dell’intensità della scossa sembrava che la sua casa stesse per crollare.

Tanti commenti negativi e pieni di ansia anche sui social network. Nella giornata di ieri, 02 ottobre 2023, si è tenuto in Regione un incontro con il governatore Vincenzo De Luca in merito a quanto sta avvenendo in queste settimane nella zona.

Durante l’incontro è stata eseguita una verifica dei piani già esistenti da mettere in atto in caso di necessità sia per il settore sanitario che per quello dei trasporti.