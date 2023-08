Terremoto di magnitudo 4.9 a Creta

By

La Grecia trema ancora, stavolta a largo dell’isola di Creta, dove è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.9.

Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, precisando che il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri, a sud di Chania e a circa 300 chilometri di distanza da Atene.

Terremoto a Creta

I sismografi hanno registrato una sisma di magnitudo 4.9 a largo dell’isola di Creta. La Grecia torna a tremare dopo la terribile scossa del Peloponneso, stavolta il terremoto si è verificato a 300 chilometri di distanza da Atene, a sud della regione di Chania.

Non ci sarebbero vittime né danni strutturali, questo quanto emerge finora ma si tratta delle primissime informazioni perché la scossa è stata registrata alle 10.49 quindi pochissimi minuti fa.

L’ipocentro è stato individuato a 9 chilometri dalla superficie terrestre e la notizia è stata riportata anche sulla pagina Twitter di INGV Terremoti.

La popolazione ha sentito chiaramente la scossa anche nelle zone centrali e meridionali del Paese, in particolare nella regione del Peloponneso dove già la paura è tanta in ricordo dell’ultimo evento sismico. Alcuni movimenti ci sono stati anche questa mattina prima delle 10, sempre di magnitudo simile.

Questa avvenuta poco fa, che potremmo definire una scossa di assestamento, è stata però più lunga come durata ma non sono arrivate chiamate ai numeri di soccorso. Nelle strade però sono arrivati i primi mezzi delle autorità per controllare la situazione.

Le segnalazioni sui social

Come sempre avviene in questi casi, sui social inizia in tam tam di chi avvisa del terremoto verificando quante altre persone lo abbiano avvertito. L’epicentro è stato registrato a Kantanos-Selino.

La scossa è stata molto violenta e sappiamo che in alcuni istanti ha raggiunto un magnitudo massimo di oltre 5 sulla scala Richter. Le prime reazioni sono giunte dai turisti, che hanno descritto una situazione molto pericolosa in cui hanno avuto molta paura.

“Eravamo in albergo, pronti a partire per il viaggio di ritorno. A un certo punto abbiamo avvertito la scossa, è stata un’esperienza surreale ma per fortuna siamo rimasti illesi“.

Sul sito di Volcanodiscovery.com sono arrivati i commenti dei visitatori che si trovano nell’isola greca, meta turistica particolarmente affollata in questo periodo. “Una scossa intensa e profonda che ha spostato i letti” ha detto un turista francese.

Molte ancora dormivano quanto i sismografi hanno registrato il tremore, altri si godevano la mattinata all’aperto. All’Avra Imperial Hotel di Kolymvari, un uomo ha parlato di movimento rotatorio.

Insomma attimi di panico che ognuno a suo modo ha descritto per testimoniare cosa è accaduto, nulla a che vedere con episodi analoghi successi in questi mesi dove diverse strutture sono state danneggiate e ci sono stati molti feriti, come in Peloponneso, però comunque è stato un evento che ha scioccato una popolazione già molto provata da questo tipo di eventi.