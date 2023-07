Terremoto di magnitudo 2.7 in provincia di Potenza

L’Italia trema ancora una volta e, per la precisione, nel Sud Italia. Questa volta sono state registrate ed avvertite scosse di terremoto in Basilicata, nei pressi di Potenza.

Sono state due e, rispettivamente, di 2.0 e 2.7 gradi. L’epicentro è stato segnalato in provincia di Potenza. Vediamo insieme cosa è successo.

Basilicata, terremoto questa mattina

Il terremoto continua a farsi sentire in Italia. La terra continua a tremare e non si calma e, questa volta, l’ha fatto nelle zone dell’Italia meridionale e, precisamente, in Basilicata. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, questa mattina, tre scosse di terremoto in Lucania. Per la precisione, sono state registrate una di magnitudo 2.0 alle ore 6.37, un’altra di magnitudo 2.2 alle ore 7.16 e l’ultima, di magnitudo 2.7 alle ore 7.18.

L’epicentro è stato individuato a 2 km da Moliterno, in provincia di Potenza, e a una profondità di 9 e 10 km rispettivamente. Come dicevamo in precedenza, la terra continua a tremare e, in quest’ultimo periodo, lo ha fatto con una certa frequenza e con scosse sempre avvertite dalla popolazione.

Non soltanto in zone sismiche e, quindi, abituate (se così possiamo dire) alla presenza costante del sisma, ma anche in zona che non sembrano esser sismiche più di tanto. Gli ultimi fenomeni registrati dall’INGV che hanno avuto una certa rilevanza, sono stati il sisma che si è avuto lo scorso 28 giugno tra Firenze e Siena, e quello sempre nella stessa giornata, alle pendici dell’Etna, in Sicilia.

La terra trema nel Sud Italia

In entrambi i casi, il sisma è stato nettamente avvertito anche dalla popolazione. In particolare, a Siena, si sono avuti anche danni ad alcune opere artistiche (intonaci sono caduti dalla facciata del duomo della città). Dall’altro lato, invece, alle pendici dell’Etna, sono state registrate, sempre il 28 giugno, scosse un po’ più intense (intorno ai 3.1 gradi) in alcune cittadine della provincia di Catania.

Ed ora, ecco che la terra torna a tremare nuovamente nel Sud Italia e, come dicevamo, in provincia di Potenza. Al momento, non si registrano danni a persone o cose, ma sono in corso i controlli di routine da parte del personale tecnico e di quello della Protezione Civile.

I comuni dove la scossa di terremoto è stata avvertita sono stati, tra gli altri, anche Trivigno, Anzi, Albano di Lucania e Vaglio Basilicata. L’epicentro, invece, è stato localizzato a 2 km da Moliterno, in provincia di Potenza. Le scosse sono state avvertite, anche, nel capoluogo lucano.

La situazione, comunque, continua ad esser sotto controllo e monitorata. Al momento, non si registrato altre scosse di assestamento.